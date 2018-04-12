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Başkan Emre MESOB adaylığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:57 | Son Güncelleme

Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanlığına adaylığını açıkladı.Başkan Emre, yaptığı açıklamada, Malatya’da esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinde bir değişim, dönüşüm ihtiyaç olduğunu belirterek, "Malumunuz üzerine ilimizde mevcut 39 meslek odası olağan genel kurulunu yaptı.

Başkan Emre MESOB adaylığını açıkladı

Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanlığına adaylığını açıkladı.
Başkan Emre, yaptığı açıklamada, Malatya’da esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinde bir değişim, dönüşüm ihtiyaç olduğunu belirterek, "Malumunuz üzerine ilimizde mevcut 39 meslek odası olağan genel kurulunu yaptı. Bizlerde 1 Ocak’ta genel kurulumuzu yaptık.Tekrar üyelerimizin teveccühü ile görevimize devam etmekteyiz. Hala Türkiye sebzeciler meyveciler ve seyyar pazarcılar federasyonu yönetim kurulu üyeliğimizde devam etmektedir. 1 Mayıs‘ta tarihinde mevcut yönetimin almış olduğu karar doğrultusunda MESOB seçimleri yapılacaktır. Yaptığımız istişareler neticesinde ilimiz esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinde değişim, dönüşüm ve bir yenliğe ihtiyaç olduğu gerçeği artık kendini iyiden iyiye hissettirmektedir. Bu itibarla, 1 Mayıs’ta yapılacak esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine adaylığım" şeklinde konuştu.

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