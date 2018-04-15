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Başkan Epcim, denetimlerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yürütülen çalışmaları yerinde denetledi.Keklik Pınar Mahallesi’nde devam eden içme suyu hattı çalışmalarını kontrol edip mahalle muhtarı ve çalışanlardan bilgi alan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Ordu Evi Caddesi üzerinde bulunan kaldırım çalışması ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu önündeki isnat duvarı yapımını da beraberindeki yetkililerle denetleyerek bilgi aldı.2018 dönüşüm programının hızla başlandığı Hakkari’de, kent merkezinde birçok noktada içme suyu, yol, aydınlatma, barakaların kaldırılması, kent park projesi çalışmaları ise devam ediyor.

Başkan Epcim, denetimlerini sürdürüyor

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yürütülen çalışmaları yerinde denetledi.
Keklik Pınar Mahallesi’nde devam eden içme suyu hattı çalışmalarını kontrol edip mahalle muhtarı ve çalışanlardan bilgi alan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Ordu Evi Caddesi üzerinde bulunan kaldırım çalışması ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu önündeki isnat duvarı yapımını da beraberindeki yetkililerle denetleyerek bilgi aldı.
2018 dönüşüm programının hızla başlandığı Hakkari’de, kent merkezinde birçok noktada içme suyu, yol, aydınlatma, barakaların kaldırılması, kent park projesi çalışmaları ise devam ediyor.

Başkan Epcim, denetimlerini sürdürüyor

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