Başkan Epcim içme suyu çalışmalarını denetledi

Hakkari’deki içme suyuna kalıcı çözüm bulmak için Belediye Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki teknik heyet ile birlikte Yeni Mahalle Kale 3 mevkiinde sürdürülen içme suyu ana depo şebeke bağlantı çalışmalarını denetledi. Yeni Mahalle bölgesi üzerinde başlatılacak şebeke döşeme çalışmaları hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Başkan Epcim, kent merkezindeki içme suyu sorununa köklü bir çözüm bulunması için çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.