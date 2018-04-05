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Başkan Epcim içme suyu depolarını denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki teknik heyetle birlikte maslak ve su hattı depolarını inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.Hakkari belediyesi kent merkezindeki içme suyu sıkıntısını gidermek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Başkan Epcim içme suyu depolarını denetledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki teknik heyetle birlikte maslak ve su hattı depolarını inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hakkari belediyesi kent merkezindeki içme suyu sıkıntısını gidermek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Birçok mahallede yeni içme suyu şebekesi döşeyen belediye ekipleri şehirdeki içme suyu sorununun kökten çözülmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yeni Mahalle Kale 3 ve Gopsi bölgesinde yapımı devam eden maslak ve su hattı depolarını beraberindeki teknik heyet ile inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Epcim, kentteki su sorununu temelden çözmek için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Başkan Epcim içme suyu depolarını denetledi

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