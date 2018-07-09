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Başkan Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:40 | Son Güncelleme

Başkan Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız."


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