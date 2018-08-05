Başkan Erdoğan İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Çamlıca Camisi'nde inceleme yaptı.
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camisi'ne geldi.
Burada yaklaşık 3 saat incelemelerde bulunan Erdoğan, inşaat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan'a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.
Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
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