HABER

Başkan Erdoğan İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

Erdoğan, yapım çalışmaları devam eden Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Çamlıca Camisi'nde inceleme yaptı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camisi'ne geldi.

Burada yaklaşık 3 saat incelemelerde bulunan Erdoğan, inşaat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
KKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleştiKKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleşti
Engelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira cezaEngelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkan Erdoğan çamlıca camisi inceleme

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.