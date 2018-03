Başkan Erdoğan Kahta ilçesinde ve köylerde incelemelerde bulundu

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta ilçesine bağlı Büyükbağ, Cumhuriyet, Tuğlu ve Elbeyi köylerinde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Kahta ilçesine bağlı Büyükbağ köyünde okul inşaatını inceleyen Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan daha sonra Cumhuriyet köyünde yapımı devam eden taziye evi inşaatı inceledi.

Köy ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Köyü Muhtarı İsmail Akatay ile beraber çalışmaların yapıldığı alanda denetimler yaptıktan sonra köy halkıyla bir araya gelerek köyün sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “Vatandaşlarımız ve köy muhtarlarımızla istişare yapıp köylerimizde bulunan eksiklikleri tespit ediyoruz. Yapılması gereken hizmetleri en kısa sürede ulaştırarak sorunları kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Köylerimizin şehirle bir farkı kalmaması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda AK Parti kadrosu olarak sürekli sahadayız. Köylerimizi daha modern hale getirmesi için elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz. Cumhuriyet köyümüzde yapılmak üzere alt yapı çalışmalarının ihalesi tamamlanmış. Kısa bir içerisinde alt yapı çalışmasına başlanacak” dedi.

İleriki zamanlarda daha da güzel hizmetler yapacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, “Bizler milletimizin emrinde bulup, onların istekleri doğrultusunda hizmet yapmaya çalışıyoruz. Milletimiz hizmetin en iyisine layıktır. Hizmeti ne kadar götürsek bu milletimize azdır. Yaptığımız bu hizmetler tabi ki yeterli değildir. Daha yapılması gereken hizmetler vardır. 2018 -2019 yılı içerisinde daha da güzel hizmetler yapılacağı düşüncesiyle inşallah daha güzel olur diye düşünüyorum. Tuğlu Köyümüzde su, alt yapı ve kilitli parke çalışmalarını tamamladık. Elbeyi köyümüzde vatandaşlarımız, taziye evi isteğinde bulundular, inşallah kısa sürede isteklerini yerine getireceğiz. Köylerimizde bulunan çöp toplama sıkıntısını da kısa sürede çözeceğiz. Halkımızın yaptığı seyahatlerde sıkıntı çekmemesi için köy tabelaların yenilenmesi çalışmalarını başlattık. Adıyaman ve ilçelerinde eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve daha birçok hizmetin yapılmasında emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, AK Parti kadrosuna, il genel meclis üyeleri ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.