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Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 23:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından resmen hayata geçen ve Genelkurmay eski Başkanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olduğu yeni hükümet, ilk sınır ötesi operasyonuna imza attı. TSK'ya bağlı savaş uçakları, Kandil'de çok sayıda noktaya bomba yağdırdı.

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

TSK'ya bağlı savaş uçakları, Kuzey Irak'ta geçtiğimiz Mart ayından bu yana kara operasyonlarının devam ettiği Kandil Dağı bölgesine hava harekatı düzenledi. Harekatta, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 5 noktadaki PKK hedefleri imha edildi.

Operasyonun, yaklaşık 2 saat sürdüğü öğrenildi.

ERDOĞAN VE AKAR'IN İLK ORTAK OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı ve Hulusi Akar'ın da bu yeni sistemin ilk Milli Savunma Bakanı olarak yemin etmesinden saatler sonra gelen harekat, yeni hükümetin ilk sınır ötesi operasyonu olarak da tarihe geçti.

AKAR'DAN TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Bugün gerçekleştirilen görev devir teslim töreninde konuşan ve terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Akar, "Biz terörle mücadele başta olmak üzere yapılan faaliyetlerimizde, ülkemiz ve milletimizin hak ve hukuklarını korumakla görevli olduğumuz işlerimizi yaparken şunu açık ve net bir şekilde başlangıçta söylüyoruz; biz komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde, dostane şekilde, barış, huzur, güven içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz bunun yanı sıra hiçbir şekilde asil milletimizin hak ve menfaatlerine zerre kadar, iğne ucu kadar halel gelmemesi için mücadele edeceğimizi, bu konuda son derece azimli ve kararlı olduğumuzu her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz." mesajı vermişti.

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Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı Recep Tayyip Erdoğan Başkan Erdoğan operasyon TSK

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