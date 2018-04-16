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Başkan Erdoğan’dan TOKİ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile Adıyaman’ın Besni’de yapımı gerçekleştirilen ancak teslimi yapılamayan TOKİ konutlarıyla alakalı AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan açıklamalarda bulundu.23.

Başkan Erdoğan’dan TOKİ açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile Adıyaman’ın Besni’de yapımı gerçekleştirilen ancak teslimi yapılamayan TOKİ konutlarıyla alakalı AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan açıklamalarda bulundu.
23. ve 24. Dönem Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan’ın girişimleriyle Besni’ye kazandırılan ve geçtiğimiz yıl sonu kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenen 472 TOKİ konutlarda eksikliklerinin tamamlanması için müteahhit firmaya 15 gün ek süre verildi. Konuyu yakından takip ettiğini söyleyen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, "Dar gelirli aileler için Besni’ye kazandırdığımız 472 sosyal konutun geçtiğimiz yılsonu kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenmişti. Kura çekilişinin ardından uzun bir süre bekleyen konutlar müteahhit firma ile yaşanan sorunlar nedeniyle hak sahiplerine teslim edilemedi. Yakından takip ettiğimiz konu ile ilgili TOKİ yetkilileriyle görüştüm. Onlarda hak sahiplerinin daha fazla mağdur edilmemesi için müteahhit firmaya 15 gün ek süre verildiğini ifade ettiler. Müteahhit firma 15 gün içerisinde eksiklikleri giderdiği taktirde konutlar akabinde teslim edilecek. Aksi takdirde ise yeni bir süreç başlayacak ve eksiklikler tamamlanarak konutlar en geç 2 ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.

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