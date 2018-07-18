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Başkan Erdoğan'ın "Sudan'a üniversite" sözü yerine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 09:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce Sudan'ın Nyala şehrinde açılışı yapılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu yıl anestezi, acil bakım ve ilk yardım programlarına öğrenci alacak - Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aralık ayında Hartum Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada müjdelediği üniversite sözünü çok şükür kısa sürede yerine getirdik. Bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul edeceğiz ve Sudan'ın sağlık sistemine kazandıracağız"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce (SBÜ) Sudan'ın Nyala şehrinde açılışı yapılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu yıl anestezi, acil bakım ve ilk yardım programlarına öğrenci alacak.

SBÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Sudan Federal Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nın yerindelik denetiminden geçerek resmen açıldığı belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sudan'ın gönül coğrafyalarında ve Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu bildirdi.
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- "Türkiye Sudan'ın her zaman yanında"

Batı'nın uyguladığı haksız tecrit politikalarına rağmen Türkiye'nin hiçbir çıkar gözetmeden kardeş ülke olan Sudan'ın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Türkiye süreklilikle Sudan'ın tecrit edilmişliğinin ve yalnızlığının kırılmasına yardımcı olmuştur. Sudan'ın geleceğinin şekillendiği bu günlerde ülkenin yeniden ayağa kalkması için gereken bütün çalışmaların içinde yer almaktayız. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aralık ayında Hartum Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada müjdelediği üniversite sözünü çok şükür kısa sürede yerine getirdik. Bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul edeceğiz ve Sudan'ın sağlık sistemine kazandıracağız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama. Sudanlı öğrencilerimiz 83 yıl sonra Sayın Başkanımızın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan bu üniversitede, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklar."

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