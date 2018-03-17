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Başkan Ergün’den Açıkdil’e geçmiş olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil’i ziyaret etti.

Başkan Ergün’den Açıkdil’e geçmiş olsun ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil’i ziyaret etti. Başkan Ergün, Açıkdil Ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlığın ardından Manisa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç ile birlikte Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve ailesini Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Ergün, Başkan Danışmanı Açıkdil’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Ergün’den Açıkdil’e geçmiş olsun ziyareti

Başkan Ergün’den Açıkdil’e geçmiş olsun ziyareti

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