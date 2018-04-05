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Başkan Erkoç: "5 Nisan sıradan bir gün değildir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanmaraş’a Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 93.

Başkan Erkoç: "5 Nisan sıradan bir gün değildir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanmaraş’a Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 93. yıldönümü törenlerle kutlandı.
Tören Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un Atatürk Anıtına çelenkleri sunmasıyla başladı.
Ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’nı Türk Bayrağı’na taktı.
Törende konuşan Başkan Erkoç, “Başarıya ulaşmış her işgalin iki mimarı vardır. Biri işgalcilerin gücü, diğeri de işgale uğrayanların boyun eğmeleridir. Ama bazıları boyun eğmezler, karamsarlığa kapılmazlar. Herkesin felaketler ırmağına teslim olduğu bir anda, birden bire oldukları yerde diklenir tersine kulaç atmaya başlarlar. Tarihin akışına karşı kulaç atan bu kahramanlardan biriside Şair Ali Eren’in, “Memleket topraklarında düşmanı görünce, isyan akar damarlarında kan yerine” mısrasında anlatmaya çalıştığı Kahramanmaraşlılardır. 21 Ocak 1921 tarihinde başlayarak 22 gün ve 22 gece devam eden bu özgürlük mücadelesi Türk Kurtuluş savaşının da ilk kıvılcımını teşkil eder. Bu anlamda Kahramanmaraşlılar işgale karşı direniş yangınının ilk ateşini yakarak tüm yurtta direnme gücünü ve zafere olan inancı artırarak Anadolu’nun da kaderini değiştirmişlerdir” dedi.
İstiklal Madalyasının normal şartlarda şahıslara verildiğine dikkat çeken Başkan Erkoç, “Madalyaların en önemlisi bizzat cephede çarpışarak üstün başarı gösteren asker, sivil ve şehit düşenlerin ailelerine verilmekte olan kırmızı şeritli istiklal madalyasıdır. İşte dünya tarihinde ilk defa bu madalyaya sahip olan şehir ise Maraş’tır. Bugün de aynı ruhu aynı cesareti kahraman ordumuz Suriye sınırımızda göstermekte. Bugün de Mehmetçiklerimiz Afrin’de, El Bab’da, Kuzey Irak’ta, ülkemizin geçit vermez dağlarında nice kahramanlık hikâyeleri yazmakta. Bu cennet vatana düşman eli değmesin, şanlı bayrağımız inmesin diye” diye konuştu.

Başkan Erkoç:

Başkan Erkoç:

Başkan Erkoç:

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