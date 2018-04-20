Başkan Erkoç: “Yeni üniversite kente pozitif katkı sağlayacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Yeni üniversiteyle Kahramanmaraş’ımız eğitim alanında çok gelişecek, pozitif katkı sağlayacak” dedi.
Kahramanmaraş’a yeni üniversite kurulacak, üniversitenin adı ise İstiklal olarak belirlendi. Hükümet tarafından 15 yeni üniversite açılmasına ilişkin kanun tasarısı meclise sunuldu. Yeni kurulacak üniversiteler içinde Kahramanmaraş’a 2’inci üniversite de kurulacak. Kahramanmaraş’a kurulacak yeni üniversitenin adı ise ‘İstiklal’ olarak belirlendi. Yeni kurulacak üniversitenin Kahramanmaraş’a hayırlı olması dileğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.
Yeni üniversiteyle Kahramanmaraş’ın eğitim alanında gelişeceğini söyleyen Başkan Erkoç, “Bugün çok güzel bir haber aldık cumhurbaşkanımızdan. Kahramanmaraş’ımızın geleceği için çok önemli bir yatırımın müjdesini aldık. Geleceğimize yatırım olan 2’inci bir üniversite sözü aldık. AK Parti hükümetlerimizden 2003 yılından beri verilen en önemli müjde bizim için. Tabi alt yapı ve üst yapı alanında hükümetimiz Kahramanmaraş’a tarihi yatırımlar yaptı. Kahramanmaraş’a yapılan bu yatırımlar sonucunda hükümetimiz 2’inci bir üniversite açma kararı aldı. Kahramanmaraş halkı olarak cumhurbaşkanımıza, başbakanımız, milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bizde bu üniversitenin en iyi yapılanması için her türlü desteği vereceğiz. Kahramanmaraş’ımızın hayırsever iş adamları da bu üniversitemizin daha iyi konumda olması için kollarını sıvayıp desteklerde bulunacaklardır. 2’inci bir üniversite bizim için çok önemli. En büyük değerimiz insanımız ve onların eğitimidir. Bu yeni üniversite ile Kahramanmaraş’ımız eğitim alanında çok gelişecek. Yeni üniversite Kahramanmaraş için pozitif katkı sağlayacağı inancındayız” dedi
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum