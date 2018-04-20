Başkan Erkoç: “Yeni üniversite kente pozitif katkı sağlayacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Yeni üniversiteyle Kahramanmaraş’ımız eğitim alanında çok gelişecek, pozitif katkı sağlayacak” dedi.

Kahramanmaraş’a yeni üniversite kurulacak, üniversitenin adı ise İstiklal olarak belirlendi. Hükümet tarafından 15 yeni üniversite açılmasına ilişkin kanun tasarısı meclise sunuldu. Yeni kurulacak üniversiteler içinde Kahramanmaraş’a 2’inci üniversite de kurulacak. Kahramanmaraş’a kurulacak yeni üniversitenin adı ise ‘İstiklal’ olarak belirlendi. Yeni kurulacak üniversitenin Kahramanmaraş’a hayırlı olması dileğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.

Yeni üniversiteyle Kahramanmaraş’ın eğitim alanında gelişeceğini söyleyen Başkan Erkoç, “Bugün çok güzel bir haber aldık cumhurbaşkanımızdan. Kahramanmaraş’ımızın geleceği için çok önemli bir yatırımın müjdesini aldık. Geleceğimize yatırım olan 2’inci bir üniversite sözü aldık. AK Parti hükümetlerimizden 2003 yılından beri verilen en önemli müjde bizim için. Tabi alt yapı ve üst yapı alanında hükümetimiz Kahramanmaraş’a tarihi yatırımlar yaptı. Kahramanmaraş’a yapılan bu yatırımlar sonucunda hükümetimiz 2’inci bir üniversite açma kararı aldı. Kahramanmaraş halkı olarak cumhurbaşkanımıza, başbakanımız, milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bizde bu üniversitenin en iyi yapılanması için her türlü desteği vereceğiz. Kahramanmaraş’ımızın hayırsever iş adamları da bu üniversitemizin daha iyi konumda olması için kollarını sıvayıp desteklerde bulunacaklardır. 2’inci bir üniversite bizim için çok önemli. En büyük değerimiz insanımız ve onların eğitimidir. Bu yeni üniversite ile Kahramanmaraş’ımız eğitim alanında çok gelişecek. Yeni üniversite Kahramanmaraş için pozitif katkı sağlayacağı inancındayız” dedi