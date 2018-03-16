Başkan Eser’in Regaip ve üç aylar mesajı

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayların başlaması ve Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Eser, mesajında, “Bu günlerde manevi bir yenilenme mevsimi olarak gelen mübarek üç aylara kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunun yaşıyoruz. Ramazan ile taçlanan bu manevi mevsimin, ‘Allah’ın emrine saygı ve Allah’ın yarattıklarına şefkat göstermek’ şeklinde formüle edilmelidir. İslam’ın rahmet mesajlarının mümin dimağlarda ve gönüllerde diri tutulmasına, toplumsal hayatta da daha fazla hissedilmesine vesile olmalıyız. Günümüz insanı için Regaib gecesi, Allah’ın rızasını aradığını sorgulaması açısından büyük bir fırsattır. Regaib gecesi, sonraki nesillere iyi bir gelecek ve yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak için muhasebe vaktidir. Regaib gecesi, zamanın ve mekanın hakkımızda şahitlik yapacağı adalet ve hesap günü geldiğinde hesabını verebileceğimiz bir maziye imza atmak, bizden sonraki nesillere hayırla yad edileceğimiz iyi bir gelecek ve yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak için muhasebe vaktidir. Gelin hep birlikte gücümüz yettiğince kötülükleri bertaraf edelim ve iyiliği yeryüzüne egemen kılalım. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın ve Alem-i İslam’ın mübarek üç aylarını ve kandilini tebrik ediyor, üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi itminana kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, onların hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını, bu mübarek gün, gece ve aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.