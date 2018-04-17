Başkan esnaflarla buluştu

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Bucak Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ederken taksici esnafıyla da kahvaltı sofrasında buluştu.
Mesaisinin büyük bir kısmını yapılan projelere ve devam eden çalışmalara ayıran Başkan Tekintaş, mesaisinden artan zamanlarda ise kimi zaman parkta çocuklarla kimi zamanda kahvehaneler de vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Tekintaş, tüm bunların yanı sıra ilçede esnaflık yapan vatandaşları da ihmal etmiyor.
Sabahın erken saatlerinde Bucak Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tekintaş, mahalledeki iş yerlerini tek tek dolaşarak esnaflara işlerinde kolaylıklar diledi. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlarla da selamlaşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kendisine yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap vererek yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Bucak Mahallesi esnafını ziyaret ettikten sonra taksici esnafı ile buluşan Başkan Tekintaş, taksicilerin kahvaltı sofrasını da konuk oldu. Burada bir süre taksici esnafı ile sohbet eden Başkan Tekintaş, daha sonra mahallede yapılan çalışmaları inceledi.
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