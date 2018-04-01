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Başkan Fadıloğlu büyüklerinin hayır duasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 13:03 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Zeytinli ve Özgürlük Mahallesi’nde iki ayrı aileye misafir oldu.Ailelerin sorunlarına ortak olan Başkan Fadıloğlu, büyüklerinden hayır duası aldı.

Başkan Fadıloğlu büyüklerinin hayır duasını aldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Zeytinli ve Özgürlük Mahallesi’nde iki ayrı aileye misafir oldu.
Ailelerin sorunlarına ortak olan Başkan Fadıloğlu, büyüklerinden hayır duası aldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özgürlük Mahallesi’nde ikamet eden ve 8 yıl önce kaybettiği oğlunun iki yetim çocuğuna ve hasta eşine bakan Zöhre Korkmaz’ı evinde ziyaret etti. Hasta olan Zöhre Korkmaz’ın eşi Mustafa Korkmaz’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Fadıloğlu, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Fadıloğlu, daha sonra babalarını 8 yıl önce kaybeden ve dede ile nineleriyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki Sait Can ve kız kardeşi 12 yaşındaki Türkan Can ile yakından ilgilendi. Çocukların eğitim durumu hakkında da bilgi alan Başkan Fadıloğlu, karşılıklı sohbet etme imkanı buldu. Başkan Fadıloğlu’nu evinde ağırlayan Zöhre Korkmaz, Şehitkamil Belediyesi’nin yapmış olduğu Vefa Hizmetinden ve Merhamet Eli Projesinden hizmet aldıkları için Başkan Fadıloğlu’na hayır duasında bulundu.
"Hayır duasına ihtiyacımız var"
Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, “Bugün Zöhre teyzemizi ve Mustafa amcamızı ziyarete geldik. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Zöhre teyzemiz sadece yatalak olan eşine bakmanın yanı sıra iki tane de yetim olan torununa bakıyor. Onun için ben kendisini yürekten kutluyorum. Bu çocuklarımızın hayata tutunmaları için onlara kol kanat geriyor. Diğer taraftan da eşinin sağlığıyla ilgileniyor. Allah, devletimize zeval vermesin, devletimizin vermiş olduğu imkanlarla hem eşine hem de torunlarına bakmaya çalışıyor. Bizlerde hem ziyaret edelim dedik nem de hayır duasını alalım dedik. Bu memleket payidar olduğu müddetçe inşallah vatandaşına daima bakacaktır. Hepimizin derdi de zaten milletimizin hayat standardını yükseltmektir. Ailemiz ile hem vefa hizmetimiz hem de merhamet eli projemiz ile irtibat halindeyiz. İki nokta da ailemize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Her zaman büyüklerimizin hayır duasına ihtiyacımız var. Büyüklerimizin varlığı bizim için en büyük nimettir. Rabbim hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin diyorum" dedi.
Başkan Fadıloğlu’nun ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Zöhre Korkmaz ise, "Allah, Başkanımızdan razı olsun, Allah hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bugün evimi ziyaret ederek, hem hasta eşimle hem de torunlarımla yakından ilgilendi. Başkanımızın bizler için yapmış olduğu vefa hizmetiyle her ay iki üç defa kızlarımız evime gelerek, temizlik yapıyor. Hasta olan eşimin tıraşı 15 günde bir gelip yapılıyor. Bu zamana kadar hiçbir şekilde böylesine güzel bir hizmeti görmedik. Başkanımız sayesinde her türlü hizmeti alıyoruz. Biz her zaman başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun" diye konuştu.

Başkan Fadıloğlu büyüklerinin hayır duasını aldı

Başkan Fadıloğlu büyüklerinin hayır duasını aldı

Başkan Fadıloğlu büyüklerinin hayır duasını aldı

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