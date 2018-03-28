Başkan Fadıloğlu’ndan toplu kütüphane açılışına davet

Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin eğitimlerine doğrudan katkı sağlamak amacıyla ilçe genelinde oluşturduğu 20 kütüphanenin açılışını törenle yapacak. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Yirmi mahallemizde oluşturduğumuz yirmi gençlik kütüphanemizin toplu açılış törenine tüm halkımız davetlidir” dedi.

Eğitim alnında gerçekleştirdiği yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘Okumak geleceği aydınlatır’ sloganıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Geçtiğimiz aylarda Şehitkamil Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan kültürel işbirliği hizmet protokolü kapsamında, Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde 20 mahallede oluşturulan 20 gençlik kütüphanesinin açılışı düzenlenecek törenle yapılacak. Toplu açılış 30 Mart Cuma günü saat 15:00’da Beykent Necmettin Erbakan Sosyal Tesisinde yapılacak.

“Tüm halkımız davetlidir”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak ilçe genelindeki öğrencilerimiz için ‘Gençlik Kütüphanesi’ adıyla 20 mahallemizde 20 kütüphane oluşturduk. Yaklaşık 2 bin kitaplık nitelikli kütüphanenin yanı sıra öğrencilerimiz için oluşturulan bilgisayar donanımlı sınıflarda internet ortamında elektronik kitaplara ulaşma imkanı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin, ders çalışmaları, ödevlerini ve araştırmalarını yapmaları için kütüphanede alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından teknik destek veriliyor. Ayrıca, gençlerimizin fiziki ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak üzere Gençlik Kütüphanesi içerisinde satranç, masa tenisi gibi sportif ve sosyal etkinlikler de gerçekleştiriyoruz. İlçe genelinde yapımını tamamladığımız 20 kütüphanemizin açılışı 30 Mart Cuma günü Beykent Necmettin Erbakan Sosyal Tesisinde saat 15:00’da yapılacaktır. 20 mahallemizde oluşturduğumuz 20 gençlik kütüphanemizin toplu açılış törenine tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.