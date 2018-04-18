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Başkan Fatih Bakıcı, orman işçileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilçeye bağlı Hamidiye Köyü yolu mevkiinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında çam fidanlarına çapalama yapan işçileri ziyaret etti.Orman Kooperatifleri işçilerini çalışma yaptıkları alanda ziyaret eden Başkan Bakıcı kendilerine kolaylıklar diledi.

Başkan Fatih Bakıcı, orman işçileriyle buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilçeye bağlı Hamidiye Köyü yolu mevkiinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında çam fidanlarına çapalama yapan işçileri ziyaret etti.
Orman Kooperatifleri işçilerini çalışma yaptıkları alanda ziyaret eden Başkan Bakıcı kendilerine kolaylıklar diledi. İşçilerin yer sofrasına da konuk olan Başkan Bakıcı ile çalışanlar arasında samimi diyaloglar yaşandı. Başkan Bakıcı, "Özellikle güneşin altında ve uzun saatler boyunca çalışmalarını gerçekleştiren siz orman işçilerimize Allah’tan kolaylıklar diliyorum. Yapmış olduğunuz işin ne kadar zor ve emek gerektiren bir iş olduğunun farkındayız. Bu azminiz ve verdiğiniz emek pek çok kişiye örnek olacak öneme sahiptir" dedi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her türlü ihtiyaçlarında kendilerine yardımda bulunacaklarını belirtti.
Orman kooperatifi işçileri, kendilerine gösterilen ilgi ve nazik ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.

Başkan Fatih Bakıcı, orman işçileriyle buluştu

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