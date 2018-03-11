HABER

Başkan Genç: “Trabzon, Giresun ve Artvin et ile tırnak gibidir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Artvinliler Derneği ile Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlemiş olduğu buluşma yemeğine katıldı.Trabzon Artvinliler Derneği’nin düzenlediği “Artvin’den Afrin’e Selam Olsun” buluşmasında konuşan Başkan Genç, "Ben Zigana Tüneli’ni ne kadar düşünüyorsam Artvin’i Hopa’ya bağlayan Cankurtaran Tüneli’ni de o kadar önemsemem lazım.

Başkan Genç: “Trabzon, Giresun ve Artvin et ile tırnak gibidir”

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Artvinliler Derneği ile Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlemiş olduğu buluşma yemeğine katıldı.
Trabzon Artvinliler Derneği’nin düzenlediği “Artvin’den Afrin’e Selam Olsun” buluşmasında konuşan Başkan Genç, "Ben Zigana Tüneli’ni ne kadar düşünüyorsam Artvin’i Hopa’ya bağlayan Cankurtaran Tüneli’ni de o kadar önemsemem lazım. Ovit Tüneli’ni o kadar önemsemem lazım. Bizim büyük düşünmemiz lazım. Sığ düşünmemeliyiz. Artvin, Giresun ve Trabzon et ve tırnak gibidir" dedi.
Genç, "Şehrimizde bu tür programların bölge olarak da ulusal olarak da birlik ve beraberliğimize çok çok katkılar sağladığını sizinle paylaşmak istiyorum. Zira bu programımızın bir diğer ismi Artvin’den Afrin’e selam olsun. Şu anda Afrin’de bizim birlik ve beraberliğimizin temini için, minareden ezan sesinin dinmemesi için gönderden alnı şanlı Türk bayrağının inmemesi için mücadele eden şanlı Türk askerine buradan selamlar ve Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Bu vesileyle de şahadet mertebesine yükselen bütün şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anmak istiyorum" diye konuştu.
Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne geleneksel buluşmasında da konuşan Başkan Genç, Giresun’a yapılan ORGİ Havalimanı’nın yapılan tahminlerin aksine Trabzon Havalimanının yolcu sayısını yüzde 20 artırdığını söyledi. Bu nedenle komşu illere yapılan yatırımların aynı zamanda Trabzon’a yapılan yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Genç, "Trabzon’da Giresun nüfusuna kayıtlı 7 bin 446 kişi yaşıyor. Aynı zamanda Giresun’da Trabzon nüfusuna kayıtlı 6 bin 968 kişi yaşıyor. Bu ne demektir. Biz hem Giresun’umuz, hem Rize’yiz, bölge olarak et ve tırnak gibiyiz, bir ve beraberiz. Bu bölgenin kalkınması ve gelişmesi adına müşterek bir kültürü savunan bölge insanlarının daha iyi standartlara, daha iyi yaşam koşularına sahip olması adına ve bu bölge insanının milli birliğimize ve beraberliğimize katkı sağlama adına bölge olarak birlikte düşünme moduna geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buna örnek vermek gerekirse Giresun bir havalimanına kavuştu değil mi? Trabzon Havalimanı’nın yolcu sayısı düşer diye bir takım konuşmalar oldu bu şehirde. Ama ORGİ Havalimanı hizmete açıldıktan sonra bizim yolcu sayımız yüzde 20 arttı. Yani bölgenin tamamının yatırım unsurlarıyla beraber kalkınması bölgenin tamamının kalkınmasına sebebiyet veriyor. Yanı o nedenle sığ düşünmemiz lazım. Giresun’a gelen bir yatırım aynı zamanda Trabzon’un da bir kazanımıdır. Rize’ye yapılacak olan bir yatırım aynı zamanda Trabzon’un da kazanımıdır. Böyle bakmamız lazım. Bunun en bariz örneği Trabzonspor’dur. Ordu ve Giresun, Samsun ligde olduğu zaman Trabzonspor daha başarılı oluyordu. Şunu paylaşayım. Şehrimizde bin 607 dernek var. Bunların hepsine yer tahsis etmek mümkün değil. O nedenle şehit aileleri dernekleri, engelli dernekleri ve akabinde komşu il derneklerimize de birer mekan inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Genç: “Trabzon, Giresun ve Artvin et ile tırnak gibidir”

Başkan Genç: “Trabzon, Giresun ve Artvin et ile tırnak gibidir”

Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİDDER’den Mehmetçiğe destek

MİDDER’den Mehmetçiğe destek

Kocaeli’nin Manavlarının tarihi tarih sempozyumuna taşındı

Kocaeli’nin Manavlarının tarihi tarih sempozyumuna taşındı

AK Parti Sakarya 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Sakarya 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (4)

Alaplı’da köy yolları sürücülerin tepkisini çekiyor

Alaplı’da köy yolları sürücülerin tepkisini çekiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.