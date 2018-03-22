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Başkan Görmez huzurevi sakinleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:30 | Son Güncelleme

Torbalı Belediyesi tarafından yaptırılan huzurevini ziyaret eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, burada kalan vatandaşlarla görüştü.Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Torbalı’daki huzurevini ziyaret etti.

Başkan Görmez huzurevi sakinleriyle buluştu

Torbalı Belediyesi tarafından yaptırılan huzurevini ziyaret eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, burada kalan vatandaşlarla görüştü.
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Torbalı’daki huzurevini ziyaret etti. Eşi Arzu Görmez ile birlikte huzurevi sakinleriyle buluşan Başkan Görmez’e ilgi yoğundu. Huzurevi sakinleri, ilçedeki huzurevi binasını tamamlayarak hizmete açan Başkan Görmez’e teşekkürlerini iletti. Yaşlıların hatırını sorup onlarla sohbet eden Başkan Görmez, uzun süre binada kalarak yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Görmez, 21 Mart Down Sendromluları Farkındalık Günü olması dolayısıyla da bir grup çocukla da bir araya geldi. Toplumsal hayatımızda, yaşam biçimimizde, dini inancımızda, geleneklerimizde, kültürümüzde, ahlaki değerlerimizde, yaşamın bütün alanlarında yaşlılara saygı göstermenin vazgeçilmez bir prensip olduğunu vurgulayan Başkan Görmez, “Biz büyüklerimizi sadece belli günlerde değil bir ömür boyu saygı ile anmalı, selamlamalıyız. Yaşlısına hürmet etmeyen, yaşlısına destek olmayan hiçbir toplum ayakta kalamaz. Devletimiz sağ olsun, bu güzel mekanda bütün imkanları seferber ederek yaşlılarımıza bakmakta. Biz de Torbalı’da Belediye olarak her zaman yaşlılarımızın yanında olduk” dedi.

Başkan Görmez huzurevi sakinleriyle buluştu

Başkan Görmez huzurevi sakinleriyle buluştu

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