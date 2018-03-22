Başkan Görmez huzurevi sakinleriyle buluştu

Torbalı Belediyesi tarafından yaptırılan huzurevini ziyaret eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, burada kalan vatandaşlarla görüştü.
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Torbalı’daki huzurevini ziyaret etti. Eşi Arzu Görmez ile birlikte huzurevi sakinleriyle buluşan Başkan Görmez’e ilgi yoğundu. Huzurevi sakinleri, ilçedeki huzurevi binasını tamamlayarak hizmete açan Başkan Görmez’e teşekkürlerini iletti. Yaşlıların hatırını sorup onlarla sohbet eden Başkan Görmez, uzun süre binada kalarak yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Görmez, 21 Mart Down Sendromluları Farkındalık Günü olması dolayısıyla da bir grup çocukla da bir araya geldi. Toplumsal hayatımızda, yaşam biçimimizde, dini inancımızda, geleneklerimizde, kültürümüzde, ahlaki değerlerimizde, yaşamın bütün alanlarında yaşlılara saygı göstermenin vazgeçilmez bir prensip olduğunu vurgulayan Başkan Görmez, “Biz büyüklerimizi sadece belli günlerde değil bir ömür boyu saygı ile anmalı, selamlamalıyız. Yaşlısına hürmet etmeyen, yaşlısına destek olmayan hiçbir toplum ayakta kalamaz. Devletimiz sağ olsun, bu güzel mekanda bütün imkanları seferber ederek yaşlılarımıza bakmakta. Biz de Torbalı’da Belediye olarak her zaman yaşlılarımızın yanında olduk” dedi.
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum