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Başkan Gül temizlik işçisini ödüllendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Milönü esnafı tarafından temizliği takdir edilen temizlik işçisi Eşref Türk’ü ödüllendirdi.Temizlik İşçisi Eşref Türk, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Temizlik Amirleri ile Belediye Başkanı Zeki Gül’ü ziyaret etti.Temizlik işçisi Eşref Türk’ü makamında ağırlayan Belediye Başkanı Zeki Gül, “Personelimiz 12 yıldır Cengiz Topel, Uğur Mumcu ve Emek Caddelerini temizlemektedir.

Başkan Gül temizlik işçisini ödüllendirdi

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Milönü esnafı tarafından temizliği takdir edilen temizlik işçisi Eşref Türk’ü ödüllendirdi.
Temizlik İşçisi Eşref Türk, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Temizlik Amirleri ile Belediye Başkanı Zeki Gül’ü ziyaret etti.
Temizlik işçisi Eşref Türk’ü makamında ağırlayan Belediye Başkanı Zeki Gül, “Personelimiz 12 yıldır Cengiz Topel, Uğur Mumcu ve Emek Caddelerini temizlemektedir. Burada faaliyetlerini sürdüren esnafımız temizlik konusunda bizlere memnuniyetlerini belirttiler. Biz de bu çalışmanın takdir ve ödüllendirilmesini gerektiğini ifade ettik. Tüm personelimiz işlerini özveri ile yaptıklarında başarı kendiliğinden gelecektir. Belediye çalışanlarımıza görevlerinde başarılar” diliyorum dedi.
Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Zeki Gül, Temizlik İşçisi Eşref Türk’e gömlek hediye etti.

Başkan Gül temizlik işçisini ödüllendirdi

Başkan Gül temizlik işçisini ödüllendirdi

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