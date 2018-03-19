Başkan Gül’den Halk Ekmek Fabrikası’nda inceleme

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, belediye olarak daha önce mübarek gün ve gecelerde halka lokum dağıtımı yaptıklarını belirterek, “Bundan sonra mübarek gün ve gecelerde kandil simidi dağıtacğız. Bunun üretimini de halk ekmek fabrikamızda yapacağız. Burada ürettiğimiz 40 bin kandil simidini vatandaşlara ikram edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Zeki Gül, Belediye Halk Ekmek Fabrikası’nı ziyaret etti. Başkan Gül, BELTAŞ bünyesinde faaliyet gösteren fabrikadaki çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu’ndan bilgi aldı.

Üretimini yaptıkları Çorum’a özgü leblebi unlu ekmeğin tescili için müracaatta bulunduklarını açıklayan Gül, “Bu ekmek çeşidimiz Çorum halkı tarafından ve Çorum dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından rağbet gördü. Vatandaşlarımız artık hediyelik olarak leblebinin yanı sıra leblebili ekmek götürmeye başladı. Bununla ilgili hediyelik paket çalışmasını da yapmaya çalışacağız. Ayrıca leblebili ekmeğin üretimi noktasında tescil çalışmaları için müracaatımızı yapmaya başladık” dedi.

Fabrikada 21 personelin çalıştığını, 33 noktada ekmek büfesi bulunduğunu ekmeklerin dağıtımının da 3 araç ile kasalarda hijyenik bir şekilde yapıldığını dile getiren Gül, bu ekmek büfelerinde vatandaşlara kolaylık olsun diye fatura tahsilatının yapılacağını açıkladı.

Önümüzdeki dönemde kartlı sisteme geçeceklerini dile getiren Gül, “Durumu iyi olan vatandaşlarımız ihtiyaç sahiplerine ekmek yarımında bulunabilecekler. Bununla ilgili çalışmalar başlayacak” diye konuştu.