Başkan Gülenç’ten İstiklal Marşı mesajı

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ile ilgili olarak, “İstiklal Marşımız ve şehitlerimizin kanlarından ortaya çıkan al bayrağımız her daim var olacaktır. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.
Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İstiklal Marşının 12 Mart 1921’de TBMM tarafından kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ile ilgili olarak, şunları kaydetti:
“Başta millet şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, bu toprakları kahramanca savunan ve bize bağımsız bir ülke armağan eden değerli komutanlarımızı ve askerlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Vatan sevgisinin ve millet bilincinin en önemli varlığı olan İstiklal Marşımız ve şehitlerimizin kanlarından ortaya çıkan al bayrağımız her daim var olacaktır. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın."
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