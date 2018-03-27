Başkan Gürkan çalışmaları yerinde inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Göztepe Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesinin çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Göztepe Mahalle Muhtarı Bilal Yerli ve bazı birim müdürleri ile birlikte Göztepe Mahallesi’nde 12 sokakta devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada konuşan Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesinin yaşanabilir bir ilçe olması için çalıştıklarını ifade ederek, “Malatya’mızın, Battalgazi’mizin daha çağdaş, daha modern anlamda yaşanabilir bir ilçe, bir şehir olması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sadece hizmet belediyeciliği anlamında değil, hem sosyal belediyecilik anlamında, hem de kültürel belediyecilik anlamında, hem yeşilin korunması anlamında, hem de katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde hizmetlerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

Göztepe Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Gürkan, “Bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerinde bu mahallemizde yaşayan mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi. Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli ise, yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın dört sene zarfında Malatya’mıza çok kazandırdığı eserler oldu. O hizmetlerden biri de gördüğünüz gibi Göztepe mahallemizde sokağımızın yani 40 yıllık asfaltımızın kazınıp sıfır asfalta kavuşturulmasıdır. Kendisine ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Mahalle olarak çalışmalardan çok memnunuz. Dediğim gibi başarıların devamını diliyorum. Başkanımız Malatya’ya çok lazım, çok değerli bir başkanımız var. Gerçekten de yaptığı eserler ortada, ben kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çiçek’te, çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Yollarımız köstebek yuvası gibiydi. Şuanda hepsi çok güzel kaymak gibi oldu. Yaklaşık 40 senedir yollarımız böylesine revizyondan geçmemişti ve tamamen sıfırdan yapıldı çok güzel oldu. Başkanımıza, belediyemize çok teşekkür ediyorum. Başkanımız çok iyi çalışıyor. Başkanım hem iyi bir insan, hem de iyi bir belediye başkanı, güzel çalışıyor" diye konuştu.