Başkan Gürkan Özal ve Hamido’yu andı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya Belediyesi eski Başkanlarından Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan Turgut Özal’a Allah’tan rahmet dileyerek, “Bu gün bir Malatyalı olarak hepimizin onur ve gurur duyduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın vefatının 25. yıldönümüdür. Merhum Özal, Türkiye’yi dünya ülkeleri ile bütünleştiren, yenidünya düzeni içerisinde yerini almasını sağlayan özellikli bir liderdi. Merhum Özal döneminde ülkemizi bir uçtan bir uca her alanda saran hizmet ağı, Türkiye’ye hizmette çağ atlatmıştır. Hizmetleriyle milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan merhum Özal’ın fikir ve düşünceleri, Türk siyasetine kazandırdığı yeni vizyon herkese ışık olmuştur. Her yönüyle farklı bir lider olan Merhum Turgut Özal’ı vefatının 25. yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Gürkan, mesajında, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun vefatının 40. yıldönümü dolayısıyla ile ilgili olarak da “Bugün aynı zamanda Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun vefatının 40. yıldönümüdür. Bundan 40 yıl önce gelini ve iki torunu ile birlikte bombalı bir saldırı sonucu vefat eden merhum Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine mertliği ile damgasını vurmuş bir siyasetçiydi. Merhum Hamit Fendoğlu’nu vefatının 40. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.