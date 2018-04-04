Başkan Gürkan temizlik işçileri ile bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hükümetin, Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron olarak çalışanların kadroya geçilmesinin ardından Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelerek, çalışanlarla sohbet etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Gürkan, taşeron işçilerin kadroya alınması sürecine değinerek, “Ocak ayının başında hükümetimiz Kanun Hükmünde Kararname çıkarttı. Çıkartılan Kanun Hükmünde kararname ile belediyenin işini yapan şirket personelleri ve belediye şirketlerinde çalışanların daimi kadroya geçiş ile ilgili tebliğ yayınlandı. Kanun Hükmünde Kararnamenin içeriği, belediye işini gören ve belediyenin şirketlerinde veya belediyenin hizmet alan şirketlerindeki insanlara daimi kadro ihdas edildi. Burada bu kadronun öncelikle çalışan tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Battalgazi ilçesinde verilen temizlik hizmetlerinin Türkiye standartlarının üzerinde olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Temizlik işlerinde çalışan arkadaşlarımızdan da hakikaten ziyadesiyle memnun kaldım. Beni incitmediniz. Toplumda bize temizlik işlerinde de şu olumsuzluklar var dedirtmediniz. Haftanın 7 günü 24 saati yoğun bir çalışma içerisine girdiniz. Malatya’yı kimlikli, tertemiz, pırıl pırıl bir şehir yaptınız. Hakikaten toplumun, memleketin, ilçenin temiz tutulması önemli bir hadisedir. Ben özellikle en önem verdiğim mesele temizlik meselesidir. Biz biliyoruz ki temizlik olmadan iman olmaz, inanış olmaz, rahmet olmaz, bereket olmaz, kısmet olmaz. İşte biz sizleri kendi evladımız gibi biliriz. Benim çalıştığım yerde çalışanlar kendi ailemin ferdi gibidir. Sizlerde bizim yüzümüzü kara çıkartmadınız. Bundan sonraki çalışmalarınızda da aynı şecaatli, aynı içtenliği, aynı gayreti göstereceğinize olan inancım tamdır. Battalgazi’deki bu bereketli hizmetlerin temelinde turuncu martılar vardır. Sizler varsınız bunu bilesiniz" diye konuştu. Akmercan Şirketi’nin bugüne kadar Malatya’da başarılı bir hizmet verdiğine dikkat çeken Başkan Gürkan, şirket yetkililerine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Başkan Gürkan, daha sonra Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile sohbet ederek, çalışanlara baklava ikram etti.