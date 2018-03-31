Başkan Hakan, 10 parmağında 10 marifet

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, ziyaret ettiği bir işyerinde dikiş makinesinin başına geçerek yastık kılıfı dikti.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, zamanının büyük bir bölümünü yapılan işlerin takibinde harcarken, geri kalan kısmını ise makam koltuğunda değil de vatandaşın arasında geçiriyor. Zaman buldukça sık sık kırsal mahallelere giderek, hasta, yaşlı ve taziye ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Hakan, merkezde ise esnafla sık sık bir araya geliyor. Her ziyaret ettiği işyerlerinde bir yandan esnafın sorun ve sıkıntılarını dinlerken, bir yandan da tezgahın başına geçerek iş yapıyor. Başkan Hakan, son ziyaret ettiği işyerinde dikiş makinesinin başına geçerek yastık kılıfı dikti. İş yeri sahibinin de yardımı ile kısa sürede dikiş yapan Başkan Hakan, çevre esnafların takdirini aldı.

Baharın gelmesiyle kışın kaldıkları yerden yeniden çalışmaya başladıklarını söyleyen Başkan Hakan, yapılan çalışmaları yerinde inceledikten sonra fırsat buldukça hasta, yaşlı, taziye ve esnaf ziyaretlerini de gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Fırsat buldukça vatandaşlarımızı ziyaret edip hal ve hatırlarının yanı sıra sıkıntılarını dinliyorum. Buda beni halkta iç içe tutuyor” dedi.