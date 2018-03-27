Başkan Hakan’dan esnaf ziyareti

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek talep ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Hakan, yoğun mesainin bir kısmını kırsal mahallerdeki vatandaşları ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinlerken, bir taraftan da ilçe merkezindeki esnafla bir araya geliyor. Başkan hakan, havanında sıcak olmasından dolayı ziyaret ettiği esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi. Belediyeyi ilgilendiren konulardaki istek ve temennilerini dinleyen Başkan Hakan, davetleri de geri çevirmeyerek esnafların çayını içerken, bir esnafın işyerinde ise testereyi bilemesi dikkat çekti. Esnafla sık sık bir araya geldiğini belirten Başkan Hakan, "Fırsat buldukça mesaimize esnaflarımızı ziyaret ederek başlıyoruz. Bunu her hafta rutin olarak gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Esnaflarımızın ve halkımızın derdini ve taleplerini dinledik. Hep birlikte daha güçlü ve yaşanılabilir bir ilçe olmak için bütün kurumlar ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz” dedi.