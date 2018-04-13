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Başkan İlhan’dan ‘Miraç Kandili’ mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Başkan Özay İlhan, yayınladığı mesajda, "Bu gecede Sevgili Peygamberimiz Hz.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Özay İlhan, yayınladığı mesajda, "Bu gecede Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) vahyedilen, insanları mutluluğa götürecek prensipleri hatırlamak ve günlük yaşantımızda da hayata geçirmek lazım. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşayacağı bu gecede, bu mübarek yolculuğun anlamını kavramaya, insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışarak bu gece vesilesiyle devletimizin bekası,İslam aleminin ve bütün insanlığın huzur ve mutluluğu için dua etmeliyiz. Miraç’ın gönül dünyamızı bulandıran tüm kötü hasletlerden bizleri arındırmasını; iç huzurumuzu, muhabbet ve kardeşliğimizi bu gecenin hürmetine daim kılmasını ve bu mübarek gecenin yüreklerimize ebedi bir diriliş getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin Miraç Kandili’ni kutlar, bu gecede yapılan duaların İslam aleminin zulümlerden kurtulmasına, kardeşlik, birlik ve beraberliğine katkıda bulunmasını, İslam birliğinin kuruluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim" dedi.

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