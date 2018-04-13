Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, baştan aşağı yenilenen Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde belediye personeli ile buluştu. İlçeyi kendi evi gibi görüp sahiplenecek bir ekip ruhu istediğine vurgu yapan İmamoğlu, Taşeron Yasası ile belediye şirketine geçen personeli kutlarken, ayırt etmeksizin herkesi ilçeyi daha çok sahiplenmeye, emeklerini esirgememeye davet etti ve birlikteliğin daha kuvvetli hale gelmesi adına, “Gelin, 1 Mayıs’a hep beraber eşlik edelim” dedi.

Yüz binlerce personelin belediye şirketine alındığı Taşeron Yasası ile Beylikdüzü Belediyesinde bin 257 çalışanı da belediye şirketi personeli oldu. Bu düzenlemelerin ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde tüm belediye personeli ile buluşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük bir coşku ve mutlulukla karşılandı. “Statüsü her ne olursa olsun bütün çalışma arkadaşlarımın emeklerinin karşılığını alma noktasında elimden geleni yapacağım” diyen İmamoğlu önemli mesajlar verdi.

“Belediyenin bir ferdi olmaktan gurur duyun”

Belediye şirketi personeli olan çalışanlarını tebrik eden İmamoğlu, başarıya giden yolun dayanışma bilincinden geçtiğini ifade ederek, “Bu belediyede çalışıyorsanız işimi en iyi nasıl yapabilirim diye düşünmelisiniz. Bunu en başta şöyle yapabilirsiniz. Benim mesaim ne zaman bitecek diye düşünmez ve belediye kurum kültürünün ferdi olmaktan gurur duyarsanız amacımızı yerine getirebilirsiniz.” diye konuştu.