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Başkan İmamoğlu: "1 Mayıs’ı hep birlikte kutlayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, baştan aşağı yenilenen Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde belediye personeli ile buluştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, baştan aşağı yenilenen Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde belediye personeli ile buluştu. İlçeyi kendi evi gibi görüp sahiplenecek bir ekip ruhu istediğine vurgu yapan İmamoğlu, Taşeron Yasası ile belediye şirketine geçen personeli kutlarken, ayırt etmeksizin herkesi ilçeyi daha çok sahiplenmeye, emeklerini esirgememeye davet etti ve birlikteliğin daha kuvvetli hale gelmesi adına, “Gelin, 1 Mayıs’a hep beraber eşlik edelim” dedi.
Yüz binlerce personelin belediye şirketine alındığı Taşeron Yasası ile Beylikdüzü Belediyesinde bin 257 çalışanı da belediye şirketi personeli oldu. Bu düzenlemelerin ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde tüm belediye personeli ile buluşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük bir coşku ve mutlulukla karşılandı. “Statüsü her ne olursa olsun bütün çalışma arkadaşlarımın emeklerinin karşılığını alma noktasında elimden geleni yapacağım” diyen İmamoğlu önemli mesajlar verdi.

“Belediyenin bir ferdi olmaktan gurur duyun”
Belediye şirketi personeli olan çalışanlarını tebrik eden İmamoğlu, başarıya giden yolun dayanışma bilincinden geçtiğini ifade ederek, “Bu belediyede çalışıyorsanız işimi en iyi nasıl yapabilirim diye düşünmelisiniz. Bunu en başta şöyle yapabilirsiniz. Benim mesaim ne zaman bitecek diye düşünmez ve belediye kurum kültürünün ferdi olmaktan gurur duyarsanız amacımızı yerine getirebilirsiniz.” diye konuştu.

“1 Mayıs’a gelin hep birlikte eşlik edelim”
Başkan İmamoğlu, İstanbul ve Türkiye’ye örnek olacak bir belediyecilik sergilemek adına her çalışanın gönüllü bir denetleyici rolü ile hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti ve “Bu ilçeyi doya doya yaşamalısınız. Kontrol edin, denetleyin. Gözünüz hizmet ettiğimiz noktalarda olsun. Eksik görürseniz bizleri uyarın. İlçeyi kendi eviniz gibi görmeli ve sahiplenmelisiniz” dedi. Birlikteliğin daha kuvvetli hale gelmesi adına İmamoğlu, “1 Mayıs’a gelin hep birlikte eşlik edelim. Emeğinizi esirgemeyin. Hepinize başarılar dilerim. Ayrıca bana haklarınızı gönülden helal etmenizi dilerim. Çalışanlarımızın haklarını elde etmesi noktasında en şanslı belediyeler arasında yer alıyoruz. 1 Mayıs’ta ikramiye veriyoruz. Unutmayınız ki her başarı benim başarım değildir, hepimizin başarısıdır” şeklinde konuştu.

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