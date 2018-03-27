Başkan İmamoğlu okulları ziyaret etti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, okul ziyaretleri gerçekleştirdi. Pınarkule Ortaokulu, Yakuplu İlkokulu ve Ortaokulu’nuziyaret eden İmamoğlu, okul müdürleriyle genel başarı durumlarını konuştu, rutin olarak yapılan çalışmalar haricinde isteklerini dinledi.
Projelerini planlarken eğitimi her zaman birinci sıraya koyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pınarkule Ortaokulu Müdürü Gürkan Bayoğlu,Yakuplu İlkokulu ve Ortaokulu Müdürüİdris Karakabak ve öğretmenleri ziyaret etti. Günlük programı içerisinde okulları da ihmal etmeyen ve sırasıyla her okulu ziyaret etmek için özen gösteren İmamoğlu, okul müdürleri ve öğretmenlerle sohbet etti.
Rehber kitap tüm okullarda olacak
Okul müdürleriyle kurumun genel başarı durumunu, eksikleri ve talepleri olup olmadığını konuşan Başkan İmamoğlu, ziyaretlerini her zaman ilçedeki tüm okullarla iletişimde olan Belediye Meclis Üyeleri Nazife Figen Karahan ve Muazzez Deniz Çakıroğlu’yla birlikte gerçekleştirdi. Öğretmenler ve öğrencilere rehber olacak şekilde düzenlenen, ilçede faydalanabilecekleri, derslerine, eğitimlerine katkı sunacak noktaları anlatan bir rehber kitap hazırladıklarını belirten İmamoğlu, “Öğrencilerimizin sevgisi ve başarıları her zaman gurur kaynağımız olmaya devam edecek. Hazırlıklarını tamamladığımız, öğrenci ve eğitimcilerin el kitabı olmaya yönelik Beylikdüzü rehberimiz kısa sürede okullarımızda olacak” dedi.
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