Başkan Işık’tan mesaj atan öğrenciye sürpriz

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrenci temsilcisi Mert Darı’nın kendisine attığı sosyal medya mesajına kayıtsız kalmayan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, okulu ziyaret etti.

Okul Öğrenci Temsilcisi Mert Darı Başkan Işık’a; "Sayın başkanım ben Biga Mehmet Akif Ersoy lisesi okul öğrenci temsil başkanıyım. sizden bir arzumuz var. 562 kişilik okulumuzda kitap okuyucu büyük bir kitlemiz var .Ama kütüphanemizde yeterli sayıda kitap yok.Benim ve Edebiyat öğretmenlerimin fikri şudur öğrenciler kitaplara ulaşmakta zorluk çekiyor.Ben okulum da proje başlatıyorum herkes okuduğu 1 kitabı kütüphanemize bağışlayacak.Sizden arzumuz okulumuza kitap bağışı yapmanız.Sizden bu isteğimizi değerlendirmenizi arz ederim.Saygılarımla" mesajını attı.

Kitaplarla birlikte okulu ziyaret eden Başkan Işık’ı, okul kütüphanesinde Okul Müdürü Fikret Can, Edebiyat Öğretmeni Sevil Akbaba, Öğrenci Temsilcisi Mert Darı ve sınıf temsilcileri karşıladı.

Okulun 1985 yılı mezunu olan Başkan Işık, burada yaptığı konuşmada; "Sizin gibi gençlerin kitap okuma isteği ile taleplerde bulunması çok güzel. Okuduklarınızı daha kolay anlama açısından ve bilgi birikimlerinizin artması anlamında çok ciddi katkı verici bir faaliyet. Ben herkese de tavsiye ediyorum. Boş zamanlarınızda değil sadece, okumak için özel zaman ayırın kendinize. Siz zaten başlamışsınız bu işe. Sizler bizim dönemimizde adı Biga Lisesi olan okulunuzun başarısını kaldığı yerden devam ettiriyorsunuz. Daha da yükseltiyorsunuz. Çalışmaktan başka yapacak bir şey yok. Ben eğitim sayesinde bir işe sahip oldum. Ardından da belediye başkanlığı görevine seçildim. Sizler de bu eğitim basamaklarını çok hızlı ve düzenli çalışarak çıkacaksınız. Kitap istenmiş. Buna kayıtsız kalamazdık. Okullara yapılan destekler bizim görevimiz. Biz 4 yıldır hiçbir okulumuzun ihtiyaçlarını geri çevirmedik. Bundan sonra da geri çevirmeyeceğiz. Eğitimi ben çok önemsiyorum. Ülkemizi daha ileriye taşıyacak olanlar, gençlerimiz. Onlar kendilerini ne kadar çok geliştirirlerse o kadar faydalı olabilirler bizim için" ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Okul Müdürü Fikret Can ise, "562 öğrenci var. En kalabalık okullardan birisiyiz. Taban puanımız bu yıl 60 puan arttı. Öğrencilerimiz başarılı. Daha başarılı olacaklarına da eminim. Daha farklı branşlardan öğrencilerimiz olacak. Kütüphanemizde yaklaşık 2000 kitap var. Okulumuz için de hem bahçe düzenlemesinde hem de altyapı ile ilgili olan katkılarınız başta olmak üzere destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Aktif olarak sosyal medyayı kullandığınızı gördüm. O yüzden size mesaj attım. Yanıtlamanız beni çok mutlu etti. Geldiğiniz için teşekkür ederim" diyen Mert Darı’ya seslenen Başkan Işık, "Her sınıf temsilcisi sınıflardan kitap listesi toplasın. O kitapların temininde size yardımcı olalım. Ancak bu defa listeleri sen getir Mert. Çayımızı içelim, sohbet edelim" şeklinde konuştu.

Sınıf temsilcileri kitap listelerini topladıktan sonra öğrenci temsilcisi Mert Darı listeyi Başkan Işık’a teslim edecek.