HABER

Başkan Kalın vatandaşların kandilini kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Kırka’da vatandaşlar ile bir araya gelerek Regaip Kandili’ni kutladı.Kırka Maden Camii’nde düzenlenen kandil programında ibadetini gerçekleştiren vatandaşlara Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın eşlik etti.

Başkan Kalın vatandaşların kandilini kutladı

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Kırka’da vatandaşlar ile bir araya gelerek Regaip Kandili’ni kutladı.
Kırka Maden Camii’nde düzenlenen kandil programında ibadetini gerçekleştiren vatandaşlara Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın eşlik etti. Okunan Mevlid-i Şerif ile birlikte başta şehitler olmak üzere tüm Müslüman Alemi için dualar edildi. Kandil programının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hasan Kalın, "Regaib Kandili’ni, Kırka Maden Camimizde vatandaşlarımızla birlikte idrak ettik. Bu güzel manevi bir akşamı hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Allah daha nice kandillerde bir arada olmayı bizlere nasip etsin" dedi.

Başkan Kalın vatandaşların kandilini kutladı

Başkan Kalın vatandaşların kandilini kutladı

Başkan Kalın vatandaşların kandilini kutladı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.