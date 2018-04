Başkan Kamil Saraçoğlu: Atıksu Arıtma Tesisi Kütahya’ya hayırlı olsun

"Cumhurbaşkanımız omuzundan bir yük alacağına inanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Kütahya’ya bölgenin en büyük hayvan barınağını inşaa ettiklerini belirten Başkan Saraçoğlu, "Görev yapmış olduğumuz 4 yıl boyunca şehrimiz için önemli projeleri hayata geçirdik. Şehrimizde 2014 yılına kadar bir metre dahi yağmur suyu hattı yapılmamıştı. Yapmış olduğumuz projelerle şu an itibariyle 68 kilometre yağmur suyu hattı döşedik. Şehrimizdeki trafik sorununu çözmek için merkezde ve hemzemin geçitlerde altgeçitler ve üstgeçitler yaptık. Belediye hizmet binamız hiç olmamış. İlk defa bu dönemde Belediye hizmet binası yapıyoruz. Hanım kardeşlerimiz için Hanımlar Lokali yaptık. İkincisinin inşaatı devam ediyor. Hanım kardeşlerimizin el işçiliğiyle ürünler üretip satması için Kadın Çalışmaları Merkezimizi hayata geçirdik. Bölgenin en büyük ve en modern Hayvan Barınağını inşa ettik. Tarihi sokak ve çarşılarımızda restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Kobi sanayi siteleri yapıyoruz. Güneş enerjisi santrali kurduk. Gençlerimiz için 3 adet yüzme havuzu yapıyoruz. 30 adet semt sahası inşa ediyoruz. En önemlisi Kütahya’mızın geleceğini şekillendirecek olan Kentsel Dönüşüm Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısacası Bakanım insanın, canlının, yaşamın olduğu her alanda hizmet üretmeye, mutlu insanların şehri Kütahya’yı oluşturmaya gayret gösteriyoruz.Kütahya’da yapacağımız her olumlu yatırımın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın omuzundan bir yük alacağına inanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.Bugün buraya kadar gelerek Atık Su Arıtma Tesisi açılış törenine katılmanızdan dolayı şahsınıza teşekkürlerimi sunuyorum.Bu gibi törenlerimize iştirak etmeniz bizleri daha çok motive ediyor. İnşallah sizlerin desteğiyle Kütahya’mıza daha nice hizmetler kazandıracağız. Bu vesileyle 2002’den beri şehrimizde çakılan her bir çivinin altında imzası olduğu gibi, Kütahya Atık Su Arıtma Tesisimizin Şehrimize kazandırılmasında da emeği geçen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye, IPARD Daire başkanı ve çalışanlarına, Müşavir ve Müteahhit firmalarımıza, bütün personellerine ve Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri personellerimize, ayrıca Devlette devamlılık ilkesi çerçevesinde bu projeyi ortaya koyan, bugün buraya gelerek açılışımıza katılan bizden önceki Belediye Başkanımız Mustafa İça ve ekibine de teşekkür ediyor, Kütahya Atık Su Arıtma Tesisimizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)