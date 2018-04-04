Başkan Kamil Saraçoğlu: Atıksu Arıtma Tesisi Kütahya’ya hayırlı olsun

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kurumun vizyon projeleri arasında yer alan, 18 milyon Euro’luk Atıksu Arıtma Tesisi’nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı tesisin açılış töreninde bir konuşma yapan Saraçoğlu, kendilerine çevre dostu ve hizmet belediyeciliğini ilke edindiklerini dile getirdi.

Başkan Saraçoğlu, "2014 yılında İşimiz, Gücümüz, Sevdamız Kütahya’ diyerek görevi devraldığımız andan itibaren, AK Parti’mizin belediyecilik anlayışına yakışacak şekilde projeler üretmeye, yatırımları hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. 2014 Yerel Seçimleri’nden önce genel merkezimiz; açıklamış olduğu seçim beyannamesinde yol haritamızı; Katılımcı, Kültürel, Sosyal, Çevre Dostu ve Hizmet Belediyeciliği olarak belirlemişti. İşte bizde bütün proje ve çalışmalarımızı bu dinamikler üzerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün ’Ak Belediyeciliğin Çevre Dostu’ yönünü ortaya koyan bu arıtma tesisimizi hizmete kazandırmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Belediyecilikte yapmış olduğumuz hizmetlerden ve çalışmalardan ötürü vatandaşlarımıza karşı sorumlu olduğumuz kadar, doğaya ve gelecek nesillere karşı da sorumlu durumdayız. Doğanın bize bahşetmiş olduğu bütün güzelliklerden faydalanırken onu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak zorundayız.Bizim medeniyetimiz münhasıran su medeniyetidir. Su ile kendini ifade eden bir medeniyettir. Suya hükmeden, suyu doğru kullanan medeniyetler hep tarihte yükselmiştir. Dolayısıyla suyu doğadan aldığımız gibi doğaya bırakmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple Kütahya’nın bütün atık sularının aktığı Porsuk Barajını kirletmeye hakkımız olmadığı için böyle bir tesisin inşası elzem olmuştur.Şehrimizin gelecek 50 yıllık Atık Su Arıtma problemini bu tesisimizle çözmüş oluyoruz inşallah. Doğadan alıp kirlettiğimiz suyu bu tesisimizle yeniden ikinci derece içilebilir bir su kalitesinde doğaya bırakıyoruz. Tesisimiz şu anda mevcut bulunan nüfusumuzun iki katının suyunu arıtmaya yetecek şekilde inşa edilmiştir. Böyle bir tesisi bölgemize kazandırarak; Porsuk Barajımızın ekolojik dengesini koruyup, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir kısmını yerine getirmiş bulunmaktayız.Bu tesisimizin inşasındaki bir diğer başarıysa maliyetinin sadece yüzde 9’una tekabül eden kısmının belediyemiz öz kaynaklarından harcanmış olmasıdır. Proje maliyetinin yüzde 85’i Avrupa Birliği Fonlarından hibe olarak alınmış, yüzde 6’sı da sizlerin desteğiyle Bakanlığımız bütçesinden finanse edilmiştir.Böylesine bir tesisin Kütahya’mıza kazandırılmasında, Avrupa Birliği nazarında hibe almamızda büyük desteklerini gördüğümüz IPARD Dairesine ve çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum.Türkiye’nin birçok Belediye Başkanı şahsınızın Kayseri’de yapmış olduğu çalışmaları örnek alarak projeler geliştirmektedir" diye konuştu.