Başkan Kamil Saraçoğlu: Atıksu Arıtma Tesisi Kütahya’ya hayırlı olsun

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kurumun vizyon projeleri arasında yer alan, 18 milyon Euro’luk Atıksu Arıtma Tesisi’nin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı tesisin açılış töreninde bir konuşma yapan Saraçoğlu, kendilerine çevre dostu ve hizmet belediyeciliğini ilke edindiklerini dile getirdi.
Başkan Saraçoğlu, "2014 yılında İşimiz, Gücümüz, Sevdamız Kütahya’ diyerek görevi devraldığımız andan itibaren, AK Parti’mizin belediyecilik anlayışına yakışacak şekilde projeler üretmeye, yatırımları hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. 2014 Yerel Seçimleri’nden önce genel merkezimiz; açıklamış olduğu seçim beyannamesinde yol haritamızı; Katılımcı, Kültürel, Sosyal, Çevre Dostu ve Hizmet Belediyeciliği olarak belirlemişti. İşte bizde bütün proje ve çalışmalarımızı bu dinamikler üzerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün ’Ak Belediyeciliğin Çevre Dostu’ yönünü ortaya koyan bu arıtma tesisimizi hizmete kazandırmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Belediyecilikte yapmış olduğumuz hizmetlerden ve çalışmalardan ötürü vatandaşlarımıza karşı sorumlu olduğumuz kadar, doğaya ve gelecek nesillere karşı da sorumlu durumdayız. Doğanın bize bahşetmiş olduğu bütün güzelliklerden faydalanırken onu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak zorundayız.Bizim medeniyetimiz münhasıran su medeniyetidir. Su ile kendini ifade eden bir medeniyettir. Suya hükmeden, suyu doğru kullanan medeniyetler hep tarihte yükselmiştir. Dolayısıyla suyu doğadan aldığımız gibi doğaya bırakmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple Kütahya’nın bütün atık sularının aktığı Porsuk Barajını kirletmeye hakkımız olmadığı için böyle bir tesisin inşası elzem olmuştur.Şehrimizin gelecek 50 yıllık Atık Su Arıtma problemini bu tesisimizle çözmüş oluyoruz inşallah. Doğadan alıp kirlettiğimiz suyu bu tesisimizle yeniden ikinci derece içilebilir bir su kalitesinde doğaya bırakıyoruz. Tesisimiz şu anda mevcut bulunan nüfusumuzun iki katının suyunu arıtmaya yetecek şekilde inşa edilmiştir. Böyle bir tesisi bölgemize kazandırarak; Porsuk Barajımızın ekolojik dengesini koruyup, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir kısmını yerine getirmiş bulunmaktayız.Bu tesisimizin inşasındaki bir diğer başarıysa maliyetinin sadece yüzde 9’una tekabül eden kısmının belediyemiz öz kaynaklarından harcanmış olmasıdır. Proje maliyetinin yüzde 85’i Avrupa Birliği Fonlarından hibe olarak alınmış, yüzde 6’sı da sizlerin desteğiyle Bakanlığımız bütçesinden finanse edilmiştir.Böylesine bir tesisin Kütahya’mıza kazandırılmasında, Avrupa Birliği nazarında hibe almamızda büyük desteklerini gördüğümüz IPARD Dairesine ve çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum.Türkiye’nin birçok Belediye Başkanı şahsınızın Kayseri’de yapmış olduğu çalışmaları örnek alarak projeler geliştirmektedir" diye konuştu.
"Cumhurbaşkanımız omuzundan bir yük alacağına inanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz"
Kütahya’ya bölgenin en büyük hayvan barınağını inşaa ettiklerini belirten Başkan Saraçoğlu, "Görev yapmış olduğumuz 4 yıl boyunca şehrimiz için önemli projeleri hayata geçirdik. Şehrimizde 2014 yılına kadar bir metre dahi yağmur suyu hattı yapılmamıştı. Yapmış olduğumuz projelerle şu an itibariyle 68 kilometre yağmur suyu hattı döşedik. Şehrimizdeki trafik sorununu çözmek için merkezde ve hemzemin geçitlerde altgeçitler ve üstgeçitler yaptık. Belediye hizmet binamız hiç olmamış. İlk defa bu dönemde Belediye hizmet binası yapıyoruz. Hanım kardeşlerimiz için Hanımlar Lokali yaptık. İkincisinin inşaatı devam ediyor. Hanım kardeşlerimizin el işçiliğiyle ürünler üretip satması için Kadın Çalışmaları Merkezimizi hayata geçirdik. Bölgenin en büyük ve en modern Hayvan Barınağını inşa ettik. Tarihi sokak ve çarşılarımızda restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Kobi sanayi siteleri yapıyoruz. Güneş enerjisi santrali kurduk. Gençlerimiz için 3 adet yüzme havuzu yapıyoruz. 30 adet semt sahası inşa ediyoruz. En önemlisi Kütahya’mızın geleceğini şekillendirecek olan Kentsel Dönüşüm Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısacası Bakanım insanın, canlının, yaşamın olduğu her alanda hizmet üretmeye, mutlu insanların şehri Kütahya’yı oluşturmaya gayret gösteriyoruz.Kütahya’da yapacağımız her olumlu yatırımın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın omuzundan bir yük alacağına inanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.Bugün buraya kadar gelerek Atık Su Arıtma Tesisi açılış törenine katılmanızdan dolayı şahsınıza teşekkürlerimi sunuyorum.Bu gibi törenlerimize iştirak etmeniz bizleri daha çok motive ediyor. İnşallah sizlerin desteğiyle Kütahya’mıza daha nice hizmetler kazandıracağız. Bu vesileyle 2002’den beri şehrimizde çakılan her bir çivinin altında imzası olduğu gibi, Kütahya Atık Su Arıtma Tesisimizin Şehrimize kazandırılmasında da emeği geçen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye, IPARD Daire başkanı ve çalışanlarına, Müşavir ve Müteahhit firmalarımıza, bütün personellerine ve Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri personellerimize, ayrıca Devlette devamlılık ilkesi çerçevesinde bu projeyi ortaya koyan, bugün buraya gelerek açılışımıza katılan bizden önceki Belediye Başkanımız Mustafa İça ve ekibine de teşekkür ediyor, Kütahya Atık Su Arıtma Tesisimizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)
Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!
Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!
Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir
Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum