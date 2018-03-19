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Başkan Kamil Saraçoğlu: Kütahya Belediyesi olarak yaşlılarımıza hizmet etmeyi bir görev edindik

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:38 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri Yaşlılar Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu makamında ziyaret etti.Kütahya Belediyesi olarak yaşlıların bir gün değil her gün yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu; " Yaşlılarımızın hayat tecrübeleri bizim için çok önemli.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Kütahya Belediyesi olarak yaşlılarımıza hizmet etmeyi bir görev edindik

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri Yaşlılar Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Kütahya Belediyesi olarak yaşlıların bir gün değil her gün yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu; " Yaşlılarımızın hayat tecrübeleri bizim için çok önemli. Çocuklarımıza, büyüklerimize karşı sevgi ve saygıyı çok iyi anlatıp, aradaki köprüyü daha da sağlamlaştırmalıyız. Kültürümüzde yaşlıya hürmet vardır. Onlara gereken değeri vermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmette kusur etmemek en önemli görevlerimiz arasındadır. Kütahya Belediyesi olarak yaşlılarımıza hizmet etmeyi bir görev edindik. Bu sebeple Evde Bakım Hizmetleri çerçevesinde yaşlılarımıza kişisel bakım, sağlık ve diğer alanlarda hizmetler veriyoruz. Kısacası hiç kimseyi kimsesiz bırakmadan, büyük bir aile olduğumuzu göstermeye gayret ediyoruz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Yaşlılar Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgiler veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine teşekkür etti. (EFE)

Başkan Kamil Saraçoğlu: Kütahya Belediyesi olarak yaşlılarımıza hizmet etmeyi bir görev edindik

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