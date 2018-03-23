Başkan Kamil Saraçoğlu: Üç ayları ve kandil günlerimizi iyi değerlendirmeliyiz

Kutsal üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk cuma gecesi olan, rahmet ve bereket ile dolu, mübarek Regaib Kandili, Kütahya’da kalabalık bir cemaat tarafından huşu içinde kutlandı.
Ulu Camide okutulan mevlid sonrası İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Regaib Kandilinin önemine değinerek bu gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Regaib Kandili nedeniyle Ulu Camii’de kılınan yatsı namazı sonrası hemşehrilerine kandil simidi ikram etti.
Kütahya Belediyesi, mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla 5 bin adet kandil simidi dağıttı.
Ulu Camii de kılınan yatsı namazı sonrası düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, hemşehrileri ile tek tek tokalaşarak kandil simidi dağıttı, kandillerini tebrik etti.
Regaip kandili ihsan gecesi olduğunu ve faziletinin de bundan geldiğini belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Büyük sevinç ve huzurla Allah’ın rahmeti, bereketi, bağışlaması bol bir manevi mevsime üç aylara girişimizi müjdeleyen bir Regaip Kandilini daha idrak ediyoruz. Üç ayları ve kandil günlerimizi iyi değerlendirmeliyiz. Kütahya Belediyesi olarak, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla hemşerilerimize 5 bin adet kandil simidi ikramında bulunduk. Bu vesile ile cümle Müslümanların ve hemşerilerimin Regaip Kandilini tebrik ediyorum. Şehrimize, ülkemize, İslam alemine hayırlar, bereketler, barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum” dedi
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