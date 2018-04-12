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Başkan Kara lise son sınıf öğrencileri ile kahvaltıda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi öğretmenleri ve 12.

Başkan Kara lise son sınıf öğrencileri ile kahvaltıda buluştu

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi öğretmenleri ve 12. sınıf öğrencileri ile birlikte sabah kahvaltıda bir araya geldi.
Geçen hafta Nedim Ökmen Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Kara, verdiği birlikte kahvaltı sözünü tutarak, belediyeye ait Sötgültüdere tesislerinde öğrencilerle buluştu. Başkan Kara, programda yaptığı konuşmada, üniversite sınavlarına kısa bir süre kaldığını ifade ederek, “12 yıldır emeğinizin karşılığını alacağınız bu sınav sizler kadar, velilerinizin ve öğretmenleriniz içinde önemlidir. Stres yapmamanız gerekiyor. Zaten sürekli yıl içerisinde sınav oluyorsunuz, üniversite sınavı için kendinizde stres oluşturmayın, şunu unutmayınız ki, siz sınavda istediğiniz üniversiteyi kazansanız da, kazanmasanız da aileleriniz sizin arkadanız da olacaktır. Bu nedenle şu kısa zamana iyi değerlendirerek, sınava hazırlanın, bizlerde sizin gibi aynı sınav stresini yaşadık. Bu nedenle sizleri çok iyi anlıyorum. Muhakkak iyi derecede bir yabancı dil öğrenin, ‘Bir dil, bir insan’ demektir. Bugün yabancı diliniz yok ise iş bulmanız, hayatta başarılı olmanız, dil bilenlere göre azdır. En az iyi bir yabancı dil bilirseniz, iş bulmakta zorluk çekmezsiniz” diye konuştu.
Kahvaltıya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Müdürü Ali Kalli, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi öğretmenleri katıldı.

Başkan Kara lise son sınıf öğrencileri ile kahvaltıda buluştu

Başkan Kara lise son sınıf öğrencileri ile kahvaltıda buluştu

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