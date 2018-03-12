Başkan Karabacak, din görevlileri ile bir arya geldi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçe müftülüğüne bağlı olarak görev yapan din görevlileri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Darıca Belediye başkanı Şükrü Karabcak, yerlel buluşmalar kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Karabacak, başlattığı proje kapsamında son olarak din görevlileri ile bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen toplantıya Başkan Karabacak’ın yanı sıra, Darıca İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Ak Parti İl Yöneticileri ve din görevlileri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Karabacak, “Sizler son derece önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Örnek insanlar olarak İslamiyet’i en iyi şekilde yaşamak ve insanlara anlatmakla mükellefsiniz. Bu noktada hepinizin yükü ağır. Özellikle son dönemlerde din adamı kisvesi altında bir takım insanların dinimizde yeri olmayan bilgilerle toplumumuzda infial yaratma çabalarını üzüntüyle izlemekteyiz. Dini konularda son derece hassas olan milletimize doğru bilgileri aktarmak son derece önemli. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Karabacak, konuşmasının ardından ilçede yapılacak olan ve yapılması düşünülen projeleri din görevlileriyle paylaşarak, projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.