Başkan Karabağ çocukları ağırladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ı ziyaret eden minik öğrenciler bir süreliğine de olsa Başkan Karabağ’ın makam koltuğuna oturdu. Bayraklı için taleplerini sıralayan minikler, yeşil alanların çoğalmasını, yeni parklar yapılmasını ve etüt merkezleri istedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Süleyman Eczacıbaşı İlkokulu Müdürü Kasım Koç, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bir grubu makamında ağırladı. Minik öğrenciler Begüm Nisa Sezer, Eda Engin ve Sude Dinçseven’e koltuğunu veren Başkan Karabağ, çocukların gününde onların taleplerini dinledi. Minikler heyecanlarını gizleyemezken, talepler ise ortaktı. Bayraklı’daki yeşil alanların artırılması, yeni parklar, eğitim ve kültür merkezleri yapılmasını isteyen öğrenciler okullarının ihtiyaç listesini de Başkan Karabağ’a iletti.

Karabağ da çocuklara 16 kütüphanesi, BAYSEM gibi ülkedeki önemli üniversitelere başarılı öğrenciler yerleştiren etkinlik merkezi bulunan Bayraklı’da eğitim, doğa ve çevre yatırımlarını anlattı. Karabağ, “Yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarımız hızla sürüyor. Fidan dikimleri, yeni parklar, onarımlar ve yenileme işlemleri yapıyoruz. Belediyemize ait 6 arsayı yeni okullar yapılması için Milli Eğitim Müdürlüğüne verdik. 23 Nisan’larda konserler, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Eğitime her zaman destek veriyoruz, vermeye de imkanlarımız dahilinde devam edeceğiz” dedi.