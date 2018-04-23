HABER

Başkan Karabağ çocukları ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ı ziyaret eden minik öğrenciler bir süreliğine de olsa Başkan Karabağ’ın makam koltuğuna oturdu.

Başkan Karabağ çocukları ağırladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ı ziyaret eden minik öğrenciler bir süreliğine de olsa Başkan Karabağ’ın makam koltuğuna oturdu. Bayraklı için taleplerini sıralayan minikler, yeşil alanların çoğalmasını, yeni parklar yapılmasını ve etüt merkezleri istedi.
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Süleyman Eczacıbaşı İlkokulu Müdürü Kasım Koç, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bir grubu makamında ağırladı. Minik öğrenciler Begüm Nisa Sezer, Eda Engin ve Sude Dinçseven’e koltuğunu veren Başkan Karabağ, çocukların gününde onların taleplerini dinledi. Minikler heyecanlarını gizleyemezken, talepler ise ortaktı. Bayraklı’daki yeşil alanların artırılması, yeni parklar, eğitim ve kültür merkezleri yapılmasını isteyen öğrenciler okullarının ihtiyaç listesini de Başkan Karabağ’a iletti.
Karabağ da çocuklara 16 kütüphanesi, BAYSEM gibi ülkedeki önemli üniversitelere başarılı öğrenciler yerleştiren etkinlik merkezi bulunan Bayraklı’da eğitim, doğa ve çevre yatırımlarını anlattı. Karabağ, “Yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarımız hızla sürüyor. Fidan dikimleri, yeni parklar, onarımlar ve yenileme işlemleri yapıyoruz. Belediyemize ait 6 arsayı yeni okullar yapılması için Milli Eğitim Müdürlüğüne verdik. 23 Nisan’larda konserler, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Eğitime her zaman destek veriyoruz, vermeye de imkanlarımız dahilinde devam edeceğiz” dedi.

“Yeşil alan yerine pazar olmaz”
Başkan Karabağ’dan ilçedeki yeşil alan miktarının artırılmasını isteyen miniklere Özkanlar Pazar Yeri konusu sorulunca yeşil alan olan bir parkın kaldırılıp, yerine pazar yeri yapılmasına ise makam koltuğundaki minik öğrenci Sude Dinçseven, “Kabul etmiyorum. Bu işler böyle olmaz. Parklar bozulup pazar yeri yapılmaz” yanıtını verdi. Başkan Karabağ, seremoninin ardından çocuklara dünya küresi ve Nutuk kitabı hediye etti. Müdür, öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Karabağ, imkanlar ölçüsünde Süleyman Eczacıbaşı İlkokulu’nun ihtiyaçlarının giderileceğini ifade etti.

Başkan Karabağ çocukları ağırladı

Başkan Karabağ çocukları ağırladı

Başkan Karabağ çocukları ağırladı

Başkan Karabağ çocukları ağırladı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Arabistan'da neler oluyor?
ABD şokta! Çıplak saldırgan dehşet saçtıABD şokta! Çıplak saldırgan dehşet saçtı
24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu

Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.