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Başkan Karaçoban genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Karaçoban genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, belediyenin nikah salonunda, Huriye Dağ-Onur Erim ve Neşem Erbil-Mehmet Gündüz çiftlerinin nikahlarını kıyarak genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.
Nikah töreninde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “Evliliklerde sevgi ve saygı son derece önemlidir. Birbirinizin sevdiklerine karşıda, saygı ve sevgi de kusur etmezseniz; inanıyorum ki bir ömür boyu mutlu olursunuz. Bir insan değer verdiği mukaddes kıldığı sevdiği bir insana karşı, eşinin sevgi ve saygı göstermesinden çok mutlu oluyor. Bu nedenle bu konuya da çok özen gösterildiğinde de örnek bir aile olacağınıza inanıyorum” dedi.

“Aile toplumun temel taşıdır”
Başkan Karaçoban, “Aile toplumun temel taşıdır. Bizim medeniyetimizde ve inancımızda yeri son derece önemlidir. Aile olmanın tüm hassasiyetlerine de dikkat ederek, inşallah bir ömür boyu mutlu olursunuz” diyerek genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Başkan Karaçoban genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu

Başkan Karaçoban genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu

Başkan Karaçoban genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu

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