Başkan Karaçoban mahalle çalışmalarını yerinde inceledi

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Yeni Mahalledeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Alaşehir Belediyesi, mahallelerin ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından Yeni Mahallede 30 bin metrekarelik asfalt çalışmaları başlatıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban da mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Karaçoban "Allah’ın izniyle sıcak asfalt sezonunu açtık. Çalışmalarımız bütün mahallerimizde devam edecek. Yaptığımız asfalt programı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek kendi planlamalarımız gerekse mahalle toplantılarında vatandaşların ilettikleri talep doğrultusunda bütün bölgeleri asfaltla buluşturacağız" dedi.
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