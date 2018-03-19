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Başkan Karael, 32 yıl sonra görevi devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

Van’da 32 yıl boyunca Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanlığı yapan İdris Karael, görevi devretti.14 Mart tarihinde yapılan Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Olağan Genel Kurulu sonunda Kenan Akalın başkan seçilmişti.

Başkan Karael, 32 yıl sonra görevi devretti

Van’da 32 yıl boyunca Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanlığı yapan İdris Karael, görevi devretti.
14 Mart tarihinde yapılan Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Olağan Genel Kurulu sonunda Kenan Akalın başkan seçilmişti. Bugün mazbatasını alan yeni Başkan Akalın, görevine başladı. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Aydemir’in de hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan eski Başkan İdris Karael, yüksek bir katılımın olduğu genel kurulda, üyelerin tercihi doğrultusunda Kenan Akalın ve ekibinin seçimi kazandığını söyledi. Karael, “Bundan dolayı esnaf sanatkarımızın kazandığına inanıyorum. Bizde bu noktada kendisini ve ekibini kutluyor, başarılar diliyorum. Memleketimize, ülkemize hayırlara vesile olsun” dedi.
Başkan Kenan Akalın ise, “Odamızın bu hale gelmesinde başkanımızın büyük bir payı vardır. Ben bu kapsamda uzun yıllar odamıza hizmetinden dolayı kendisine şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Aydemir de, “İdris Başkanımız uzun yıllar odaya hizmet verdi. Bana ve birçok arkadaşımıza her konuda destekleri olmuştur. İnşallah bundan sonra da bizim yanımızda olur. Bizlerde her zaman Başkan Karael ve yeni Başkan Kenan Akalın’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, görev değişiminin ilimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Tören, görev devir işlemlerinin yapılmasının ardından yeni Başkan Kenan Akalın tarafından Başkan Karael’e hizmetlerinden ötürü plaket verildi.

Başkan Karael, 32 yıl sonra görevi devretti

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