Başkan Karael’den esnafa teşekkür

Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı İdris Karael, 14 Mart 2018 tarihinde yapılan olağan seçimli genel kuruluna katılan tüm esnafa teşekkür etti.

14 Mart’ta yapılan genel kurul ile ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Karael, “Genel kurula katılan esnaf ve sanatkârlarımızın tercihi sonucunda Kenan Akalın kardeşim ve ekibi, oda seçimlerini kazanmıştır. Başta kendisini ve tüm ekip arkadaşlarını kutluyor ve tebrik ediyorum. Genel kurula katılan tüm esnaf ve sanatkârlarımıza en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Dostluk ve şölen havasında geçen genel kurulumuzda herhangi bir nahoş hadise olmadı. Kazanan esnaf ve sanatkârlarımız olmuştur. Seçim sonuçlarının ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Karael, resmi devir teslim işleminin 19 Mart 2018 tarihinde yapılacağını sözlerine ekledi.