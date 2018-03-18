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Başkan Karamercan: "Esnafın yıpranma payı düşürülmeli, prim gün sayısı da indirilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:34 | Son Güncelleme

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, esnaf ve sanatkarın en uzun prim gün sayısını ödediğini, emekli olduğunda da en düşük maaşı aldığına dikkat çekerek, "Esnaf ve sanatkarlarımızın yıpranma payı düşürülerek ödemesi gereken prim gün sayısının da 7 bin 200’e indirilmesi gerektiğini öngörüyoruz" dedi.KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan yaptığı yazılı açıklamada, ülkemizde kayıtlı 1 milyon 700 bin esnaf ve sanatkarın bulunduğunu, esnafın toplumda en çok çalışan kesim olmasına rağmen diğer sigortalılardan daha çok prim ödediğine dikkat çekti.

Başkan Karamercan: "Esnafın yıpranma payı düşürülmeli, prim gün sayısı da indirilmeli"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, esnaf ve sanatkarın en uzun prim gün sayısını ödediğini, emekli olduğunda da en düşük maaşı aldığına dikkat çekerek, "Esnaf ve sanatkarlarımızın yıpranma payı düşürülerek ödemesi gereken prim gün sayısının da 7 bin 200’e indirilmesi gerektiğini öngörüyoruz" dedi.
KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan yaptığı yazılı açıklamada, ülkemizde kayıtlı 1 milyon 700 bin esnaf ve sanatkarın bulunduğunu, esnafın toplumda en çok çalışan kesim olmasına rağmen diğer sigortalılardan daha çok prim ödediğine dikkat çekti. Esnaf ve sanatkarın en uzun prim gün sayısını ödemesine karşın emekli olduğunda en düşük maaşı aldığını hatırlatan Başkan Karamercan, "Toplumumuzda en çok çalışan, gecesini gündüzüne katan kesim esnaf ve sanatkarımızdır. Bağ-Kur’lu esnaf ve sanatkarımız tatil nedir bilmeden, gece gündüz dükkanının, tezgahının başında durmakta ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Durum böyleyken esnaflarımız hem uzun prim gün sayısını ödemekte hem de emekli olduğunda en düşük maaşı almakta. Esnaf teşkilatı olarak hükümetimizden ve devletimizden esnaf ve sanatkarlarımızın yıpranma payının düşürülmesini ve ödemesi gereken prim gün sayısının da 7 bin 200’e indirilmesini talep etmekteyiz" dedi.

"Esnafımıza da eşit haklar verilmeli"
Diğer kesimler gibi esnaf ve sanatkarların da emeklilikte eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan Başkan Ali Osman Karamercan, "Esnafımız emeklilikte maalesef diğer kesimlerle eşit haklara sahip değil. SSK’lı çalışanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli olurken esnaf ve sanatkarımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada 1800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Ancak esnaf ve sanatkar, SSK’lının iki katından fazla mesai yapıyor. Sabah 05.00’da dükkanı açıp gece 24.00’a kadar çalışan esnafımız var. SSK ile çalışanlar ay sonu geldiğinde maaşını alırken esnaf ticari faaliyetle uğraştığı için zarar etme riski var. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda ’devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır’ denmesine rağmen, esnafımız uzun prim gün sayısı altında eziliyor" diye konuştu.

“Tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı”
Başkan Karamercan, iş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde de SSK’lı ve Bağ-Kur’lu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini belirterek, esnaf ve sanatkarın iş yerinde geçirdiği kazaların da iş kazasından sayılmasının önemine dikkat çekti. Karamercan, "Altmış günden fazla prim borcu olan esnaf sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Diğer kesimlerde olduğu gibi esnaf ve sanatkar da prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmelidir. Ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için ’rapor ücreti’ hakkı verilmelidir. Ayrıca esnaf ve sanatkarın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalı. Çünkü iş yerinin kendine ait olması, kaza yaşanmayacağı anlamına gelmez. Çalışanın hayatını kaybetmesi halinde geride kalanlara aylık bağlanması için SSK’lıların 900 gün, Bağ-kurluların ise 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK’lı ve Bağ-kur’lu ayrımlarına son verilerek tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

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