Başkan Karaosmanoğlu, 4 engelli çocuğu bulunan aileyi ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Sanayi Mahallesinde ikamet eden Ahmet Baki ve Hatice Uğurlu ailesinin dört engelli çocuğunu evinde ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Sanayi Mahallesinde ikamet eden Ahmet Baki ve Hatice Uğurlu ailesinin dört engelli çocuğunu evinde ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan yer aldı. Başkan Karaosmanoğlu, aileye sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Kas İskelet Sistemi rahatsızlığı nedeniyle Erkan Uğurlu (42) ve İbrahim Uğurlu’nun (42) yatalak durumda olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından öz bakım hizmeti verildiği belirtildi. Bedensel Engelli Yıldız Uğurlu (45) ve Arzu Uğurlu (31)’nun ise tekerlekli sandalye ile hayatlarını idame ettiği kaydedildi.

Kocaeli’de engelli bireylerin sorunlarını çözme konusunda çağ atlandığını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Geçtiğimiz 16 yılda kentimiz her alanda olduğu gibi engellilerimizin sorunlarının çözümü konusunda da adeta çağ atladı. Türkiye’nin sosyal devlet olma yolunda, Kocaeli’nin de sosyal belediyecilik örneklerinin en güzelini sergilemesi yolunda kat ettiği mesafenin önemli motivasyon kaynağı inancımızdır” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu, “Bizin inancımızda engelliler Rabbimizin bir imtihan, sınamasıdır, bağışlanma vesilesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerimizin destekçisi ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Tüm ihtiyaç sahiplerine hizmet için yoğun çalıştıklarını belirten Karaosmanoğlu, “Engellilerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, gariplerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, tüm ihtiyaç sahiplerimize hizmet için yoğun biçimde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde halkımızın mutluluğu ve huzuru için tüm ekibimizle teyakkuzdayız. Her projemizin merkezine insanımızı koyarak kentimizin kalkınması için hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmetleri bu noktada çok önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Bu hizmetimizle çok dua alıyor ve insanımızın yaşamlarını kolaylaştırmada sorumluluk alıyoruz” şeklinde konuştu.

Engelli olmanın dört duvar arasına hapsolmak, ailesine ve topluma yük olmak anlamına gelmediğine dikkati çeken Karaosmanoğlu, “Engelli kardeşlerimizin eğitimi, yaşama tutunması, sosyal ve kültürel hizmetlere katılımı noktasında elimizden gelenin fazlasını ortaya koymaktayız. Önemli olan engelli kardeşlerimize bu tür fırsatları tanımaktır. Türkiye engellilerini hayatın dışında tutacak, dört duvara hapsedecek bir ülke asla değildir. Bugün Türkiye Anayasa değişikliğiyle, engellilerimize yapılacak pozitif ayrımcılığı en üst düzeyde garanti altına almıştır" ifadesini kullandı.

Engelli vatandaş istihdamı konusuna da değinen Karaosmanoğlu, “Sadece kamuda çalışan engelli sayısının son yıllarda onlarca kat arttığını hepimiz biliyoruz. Ancak özel sektörümüz de bu noktada biraz daha sorumluluk alarak ve fedakarlık yaparak engelli istihdamında daha fazla katkı sunabileceklerine inanıyorum. Özel sektörümüz devlet istihdam ediyor diyerek bu noktada farkındalıklarının yeteri düzeyde olmamasının önüne hep birlikte geçmeliyiz” dedi.