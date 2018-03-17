Başkan Karaosmanoğlu: “Anadolumuzun değerleriyle Kocaelilileri buluşturuyoruz”

İzmit Kandıra Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile biraya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Anadolumuzun değerleriyle Kocaelilileri buluşturmuş oluyoruz” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Kandıra Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (İZKAN-DER) Başkanı Hüseyin Öz ve yönetimini makamında ağırladı. Sivil Toplum Kuruluşlarının Kocaeli için ortaya koyabilecekleri projelerin öneminden bahseden Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız her işte Rabbimizin rızasını gözetiyoruz. Bu noktada STK’ların vereceği olumlu katkıları da çok önemsiyoruz” dedi.

Kocaeli’nin Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar çok farklı yerel kültüre ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de düzenlediğimiz şehirlerin tanıtım günleri ile ülkemizdeki milli birlik ve beraberliğimize büyük katkı sunuyoruz. Rize, Kafkasya, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon günlerinden sonra Artvinli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Rabbim bu birlikteliğimizi ve huzurumuzu bozmasın. Kocaeliler olarak kentimizin her noktasına hizmet götürürken Kandıra ilçemize de çok önemli yatırımlarımız oldu” şeklinde konuştu.

‘Anadolu Kocaeli Projesi’sinin çok büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Karaosmanoğlu, “Böylece hem Anadolumuzun değerleriyle Kocaelilileri buluşturmuş oluyoruz. Doğduğu ve büyüdüğü memleketine hasret çeken hemşehrilerimizin sıla hasretine bir nebze olsun derman oluyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz fuarlar ile bu kaynaşmanın temellerini attık. Bir bütün olan milletimizin zenginliklerini ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Birliktelik yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.