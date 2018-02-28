Başkan Karaosmanoğlu: “Çiftçimizin yanındayız, destekçisiyiz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası ile olan görüşmesinde “Çiftçimizin yanındayız, destekçisiyiz” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz ve yeni yönetimini makamında ağırladı. Birliktelikte “Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayii ne kadar önemliyse, gıda güvenliği de aynı derecede ehemmiyetlidir” hatırlatması yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Hükümetimizin çiftçilerimize verdiği desteklere ek olarak bizler de proje üreterek üreticimizin yanında ve destekçisiyiz. Ayrıca çiftçilerimize verilen mazot maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılanma desteğini de çok önemli buluyorum” dedi.

Ülkenin tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeter olmasının önemine vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı kurarak Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz ile birlikte köylümüze dönük projeler ürettik. Bünyemizde Ziraat Mühendisleri de istihdam ederek teknik danışmanlık hizmetini 350 mahallemizde bin dört yüz vatandaşımıza verdik. 240 mahallemizde de yüz adet eğitim programıyla dört bin vatandaşımıza üretimleriyle alakalı bilgi ve tecrübe aktarımında bulunduk” diye konuştu.

Tarımın ve hayvancılığın sürdürülebilir olmasının önemine de vurgu değinen Karaosmanoğlu, “Çiftçimize yüze elli hibe yoluyla yem bitkisi tohumu desteklemesi gerçekleştirdik. Bugüne kadar yedi bin çiftçimize üç bin yüz ton yem bitkisi tohumu dağıtırken verimin artmasına da önem verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda elimizi taşın altına sokarak sorumluluk alıyoruz. Bakınız bin köylümüze de yüz otuz bin ceviz fidanı vererek bu konuda da desteklerimizi sunduk. İnşallah bu projelerin karşılığında çiftçimizin üretimi artacak” şeklinde konuştu.

Kocaeli’nin gelecekte bir tarım markası olacağına dikkat çeken Karaosmanoğlu, “İnanıyorum ki kısa bir süre sonra oluşturulacak Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi bölgesiyle Ziraat Mühendisleri istihdamında da önemli bir artış olacaktır. Bu vesile ile girişimciliğin önemine de vurgu yapmak isterim. Bu tür çalışma ile birlikte ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında sürdürülebilir kalkınmaya sizler de katkı sunmalısınız. Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin ve Ziraat Mühendislerimizin yanındayız, yarın da yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Birliktelik karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.