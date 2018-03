Başkan Karaosmanoğlu: “Daha yeşil bir Kocaeli için çalışıyoruz”

Orman İşletme Müdürü ve Tarım Bakanlığı TAREKS Genel Müdürü ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Daha yeşil bir Kocaeli için çalışıyoruz” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Orman Haftası nedeniyle Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu ve Tarım Bakanlığı TAREKS Genel Müdürü Burhanettin Topsakal ve beraberindeki heyetlerle bir araya geldi. Birliktelikte milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Köylerimize de artık şehir merkezindeki hizmetler gidiyor. Binlerce işletmemiz var. İstihdam imkanlarımız yüksek. Bu nedenle cazip olan kentimizin daha yaşanabilir kılmak için özellikle altyapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra yeşillendirmeye de önem verdik, vermeyi de sürdürüyoruz. Dağ taş demeden, şehir merkezi yolların kenarları demeden milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızla birlikte daha yeşil bir Kocaeli daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz” dedi.

İzmit Körfezi’nin hayat dolu bir hale geldiğini de belirten Karaosmanoğlu, “Körfez’de artık 70’den fazla canlı türü yaşıyor. Bu durum bizi çok sevindiriyor. Kentimizde yüzde 99 seviyesinde atık sularımız arıtılırken, denizlerimizden aldığımız ve çoğalttığımız levrek ile kalkan yavrularını Körfezimize bıraktık. Her şeyi insanımız ve bizlerle birlikte yaşayan doğal yaşamın varlıkları olan hayvanlarımız için yapıyoruz” diye konuştu.

Gelecek kuşaklara güzel bir çevre teslim edilmesi gerektiğine dikkat çeken Karaosmanoğlu, “Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han, ’Ormanımda bir dalı kesenin, başını keserim’ diyor. Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu ise ’İnsana dost olmak, fikre dost olmak, coğrafyaya dost olmak, ormana, ağaca, taşa, kurda, kuşa dost olmak, tarihe dost olmak, komşuya dost olmak gerekir’ diyor. Yapacağımız her işte ecdadımızın, medeniyetimizin ve inancımızın yeşile ve doğaya olan hassasiyetini bilerek hareket etmek her bireyin üzerine düşen görevidir. Yeşil alanlar dünyada azalırken, Türkiye’de ve Kocaeli’de arttı” şeklinde konuştu.

Üreticinin verimli ve kaliteli üretim gerçekleştirmesine Büyükşehir Belediyesi olarak büyük katkı verdiklerini dile getiren Karaosmanoğlu, “Yedi bin çiftçimize üç bin yüz ton yem bitkisi tohumu desteklemesi yaptık. Bin 200 yüz çiftçimize toprak, su, yaprak ve kalıntı analizi hizmetleri verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu sebeple şunu da belirtmem gerekir ki Milli Tarım Projesine hep birlikte sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Herkesi yerli tohum kullanmaya da davet eden Karaosmanoğlu, “Artık hayvancılıkta da kendi kendimize yeten ülke haline gelmeliyiz ve geleceğimize de inanıyorum. Bununla birlikte toprakla uğraşan herkese yerli tohum kullanmasını da öneriyorum. Tohumu kontrol eden gıdayı, gıdayı kontrol eden de ulusları kontrol eder. Ülkemizde bu noktada yapılan ciddi çalışmaları yakından takip ediyor ve biliyorum. Yerli tohumların doğal ortamlarında, yani toprakta korunması, çoğaltılması ve halka ulaştırılmasının milli tarım politikasının olmazsa olmazı bir noktada yer aldığını belirtmek isterim. Tohum, gıdanın başladığı noktadır. Bu sebeple eğer güvenilir ve kaliteli tohum yoksa güvenilir gıdadan da mahrum kalınabilir. Ancak ülkemiz ve sizlerin ortaya koyduğu çalışmalar bizleri memnun ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Birliktelikler karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.