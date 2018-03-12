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Başkan Karaosmanoğlu Gebzeli öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:55 | Son Güncelleme

Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 97.

Başkan Karaosmanoğlu Gebzeli öğrencilerle buluştu

Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 97. yıl dönümü vesilesiyle Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de katıldığı birliktelikte İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılını kutlayan Karaosmanoğlu, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ile bütün şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onun özlemle bahsettiği Asım’ın nesli bugün dahi çiğnetmiyor namusunu. Bir kez daha onun ifadesiyle diyoruz ki Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.
Derslere konuk olan ve kız öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Karaosmanoğlu, “En büyük geleceğimiz sizlersiniz. Kendinizi iyi yetiştirirsiniz bizler arkaya asla bakmayız. Geleceğin büyükleri ve ülkemizin gelişmesine katkı sunacak insanları sizler olacaksınız. Görevlerimizi ve sorumluluklarımızı çok bilmeliyiz. Ülkemize sahip çıkmalıyız. Bugün bu okullarımızda rahat rahat eğitimlerinizi alıyorsunuz. İslam ülkelerinin bulunduğu durumu göz önünde tuttuğumuzda bizlerin ne kadar ok çalışmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz” diye konuştu.
Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesİ Okul Müdürü Ayşegül Turan’dan verilen eğitim hakkında bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Medeniyetimizin gelişmesi adına kadınımıza çok daha değer vermek zorundayız. Medeniyetimizde inancımızda kadınlarımız önem vermek vardır. Sizlerin her zaman hizmetinizdeyiz. Çevreyi tanımanızı da istiyorum. Sizler güzel şeylere layıksınız. Şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki Kurtuluş Mücadelemizi ebedileştiren İstiklâl Marşımızın kabulünün 97.yılını kutluyoruz. Bağımsızlığımızın tarihi vesikası olan İstiklâl Marşı’mızı bizlere armağan eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’la birlikte İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu Gebzeli öğrencilerle buluştu

Başkan Karaosmanoğlu Gebzeli öğrencilerle buluştu

Başkan Karaosmanoğlu Gebzeli öğrencilerle buluştu

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