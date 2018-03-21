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Başkan Karaosmanoğlu: “Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ni ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmıyor” dedi.Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ni ziyaret etti.

Başkan Karaosmanoğlu: “Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmıyor”

Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ni ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmıyor” dedi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ni ziyaret etti. Karaosmanoğlu’na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan ve çalışanlar eşlik etti.
Son teknoloji güvenlik sistemleri ve yeni konforu ile yenilenen Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi ile artık ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha güvenli ve kaliteli bir ortam sağlandığını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Son teknoloji yüz tanıma sistemi ile güvenlik maksimum seviyeye ulaşırken vatandaşlarımız kendini daha güvenli hissediyor. Temel hedefimiz Kocaeli’de kimsenin aç ve açıkta kalmamasıydı, çok şükür bunu yıllardır başarıyor ve başarmaya devam edeceğiz” dedi.
Barınma merkezinde konaklayan vatandaşlarla da bir araya gelen Karaosmanoğlu, “Barınma merkezimiz ihtiyaç sahibi vatandaşların yuvası olmaya devam ediyor. Özellikle soğuk kış aylarında kimsesiz vatandaşların evi olan barınma merkezimiz, il dışından Kocaeli’ne tedavi olmak için gelen hasta ve refakatçilerini de konuk ediyor” diye konuştu.
Barınma merkezinde şu anda 14’ü hasta ve refakatçisi olmak üzere toplamda 62 vatandaşın konakladığını da belirten Başkan Karaosmanoğlu, “2017 yılında 682 insanımız barınma merkezimizde kalırken, 2018 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayında da hasta yakını olarak refakatçı 125 ve barınma olarak da 457 insanımıza hizmet verdik. Yardıma ve barınmaya ihtiyacı olan her vatandaşımıza bu hizmet noktalarının kapıları açıktır. Bunu çok önemsiyoruz. Kocaeli’de bir kez daha ifade etmek isterim ki kimse aç ve açıkta kalmıyor, inşallah da kalmayacak” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra barınma merkezi’nde detaylı bir inceleme de gerçekleştirdi.

Başkan Karaosmanoğlu: “Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmıyor”

Başkan Karaosmanoğlu: “Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmıyor”

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